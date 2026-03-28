U 17 mit Remis gegen Slowenien

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft hat im zweiten Gruppenspiel der zweiten EM-Qualifikationsrunde einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Auswahl von DFB-Trainer André Pawlak trennte sich im slowenischen Radomlje 1:1 (0:0) von Gastgeber Slowenien und spielt damit am Dienstag (ab 16.30 Uhr, live bei YouTube) gegen Frankreich um den Gruppensieg. Nur die sieben Gruppensieger lösen neben EM-Gastgeber Estland ihr Ticket für die Europameisterschaft, die vom 25. Mai bis 8. Juni 2026 stattfindet. Zusätzlich qualifizieren sich die vier besten Zweitplatzierten für die WM.

"Unsere Chancenverwertung war nicht die, die es braucht, um das Spiel zu gewinnen", sagte Trainer André Pawlak. "Am Ende war es ein leistungsgerechtes Unentschieden mit mehr Spielanteilen bei uns und guter Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen. Die Jungs sind sehr gut ins Spiel gekommen, wir hatten zwei, drei sehr gute Möglichkeiten für ein Tor. Allerdings haben wir den Gegner mit dicken Fehlern auch wieder eingeladen. Anschließend war es ausgeglichen bis zur Halbzeit. Wir sind gut aus der Halbzeit gekommen und haben uns Möglichkeiten erspielt, auf den Gegentreffer haben wir gut reagiert und sind zum Ausgleich gekommen."

Überlegenheit ohne Torerfolg

Deutschland dominierte die Anfangsphase durch hohes Pressing, verpasste aber die Führung – etwa durch Jannik Veits Volleyabnahme (8.).

Gegen Ende der ersten Hälfte schlichen sich jedoch Fehler im Aufbau ein. Nach einem zu kurzen Rückpass von Joschua Siewert (24.) und einem Luftloch von Jerome Diallo musste Keeper Leonard Prescott mehrfach glänzend parieren, um einen Rückstand zu verhindern. Da auch Josef Haßfeld per Kopf (38.) glücklos blieb, ging es torlos in die Kabinen.

Kalte Dusche und starke Reaktion

Kurz nach der Pause schlug Slowenien zu: Miha Matjasec traf in der 52. Minute wuchtig zur Führung. Trainer Pawlak reagierte mit einem Doppelwechsel, der sofort für mehr Zug zum Tor sorgte. Zunächst vergab John Davis Meyer aus kurzer Distanz (57.), doch in der 64. Minute folgte die Belohnung: Der ebenfalls eingewechselte Louis Lemke erlief einen langen Ball von Jerome Diallo, umkurvte den Torwart und schob zum 1:1 ein.

In der Schlussphase drängte das DFB-Team auf den Sieg, doch Siewerts Volleyabnahme (77.) strich über das Tor und in der 90. Minute klärten die Slowenen einen Abschluss des eingewechselten Torben Leis in höchster Not auf der Linie.