Nach zwei Siegen: U 17 zum Abschluss gegen England

Nach Siegen gegen Venezuela (2:1) und Israel (3:2) treffen die deutschen U 17-Junioren im letzten Spiel des Vier-Nationen-Turniers auf England. Anstoß in der Sportschule Wedau in Duisburg ist um 12 Uhr (live bei DFB.TV).

Die Startelf: Hartung - Debitsch, Clair, Schönhoff, Ciglar, Soldic, Barde, Ilicevic, Güther, Nwachukwu (K), Minutillo.

Da auch der Nachwuchs von der Insel seine beiden bisherigen Begegnungen gewinnen konnte (2:1 gegen Israel und 1:0 gegen Venezuela) blickt man mit Spannung auf Sonntag. "Wir freuen uns jetzt auf das letzte Spiel gegen England als Finale um den Turniersieg" sagt Cheftrainer Michael Prus.

Das Turnier dient der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation, in der die DFB-Auswahl auf dem DFB-Campus in Frankfurt am 11. November auf Aserbaidschan, am 14. November auf Litauen und am 17. November auf Nordirland trifft.