U 19-Junioren

Remis zum Abschluss gegen Tschechien

03.10.2026
Auch im dritten Spiel ungeschlagen: Deutschland und Tschechien trennen sich 1:1 Foto: DFB/dpa Picture-Alliance

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft hat sich zum Abschluss des Sechs-Nationen-Turniers in Spanien 1:1 (1:0) von Tschechien getrennt und damit das Turnier nach drei Spielen ungeschlagen auf dem zweiten Platz abgeschlossen. Zum Auftakt hatte die Mannschaft von Cheftrainer Hanno Balitsch 0:0 gegen die Ukraine gespielt und anschließend 2:1 gegen Finnland gewonnen.

Im Albir Garden bei Alicante brachte Alexander Staff vom 1. FC Saarbrücken die deutsche Auswahl in der 21. Minute per Foulelfmeter in Führung. Nach der Pause gelang Lukas Vanek (56.) noch der Ausgleich.

Das Nationen-Turnier in Spanien diente der Vorbereitung auf die zweite Qualifikationsrunde zur Europameisterschaft 2027 in Tschechien, die vom 10. bis 18. November 2026 in Portugal stattfindet. Gegner dort sind neben den Gastgebern noch Schweden und Litauen.

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Kategorien: U 19-Junioren

Autor: dfb

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