Turnier in Spanien: U 19 zum Abschluss gegen Tschechien

Die U 19-Junioren treffen heute (ab 11 Uhr) in L’Alfàs del Pi bei Alicante zum Abschluss des Sechs-Nationen-Turniers in Spanien auf Tschechien. Mit einem Sieg würde die DFB-Auswahl nach Punkten mit Tabellenführer Schweden gleichziehen, ein Remis würde sicher für Platz zwei reichen. Zum Auftakt hatte sich die Mannschaft von Cheftrainer Hanno Balitsch 0:0 von der Ukraine getrennt und am Mittwoch 2:1 gegen Finnland gewonnen.

Die deutsche Startelf: Biederman - Abraha, Theuer, Kiala, Mensah, Is (K), Staff, Samba, Lemke, Scheller, Akumu

Das Turnier in Spanien dient der Vorbereitung auf die zweite Qualifikationsrunde zur Europameisterschaft 2027 in Tschechien, die vom 10. bis 18. November 2026 in Portugal stattfindet. Gegner dort sind neben den Gastgebern noch Schweden und Litauen. Die ersten drei Teams der Gruppe spielen in einer dritten Runde dann um die EM-Teilnahme.