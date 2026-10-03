U 19-Junioren
Turnier in Spanien: U 19 zum Abschluss gegen Tschechien
Die U 19-Junioren treffen heute (ab 11 Uhr) in L’Alfàs del Pi bei Alicante zum Abschluss des Sechs-Nationen-Turniers in Spanien auf Tschechien. Mit einem Sieg würde die DFB-Auswahl nach Punkten mit Tabellenführer Schweden gleichziehen, ein Remis würde sicher für Platz zwei reichen. Zum Auftakt hatte sich die Mannschaft von Cheftrainer Hanno Balitsch 0:0 von der Ukraine getrennt und am Mittwoch 2:1 gegen Finnland gewonnen.
Die deutsche Startelf: Biederman - Abraha, Theuer, Kiala, Mensah, Is (K), Staff, Samba, Lemke, Scheller, Akumu
Das Turnier in Spanien dient der Vorbereitung auf die zweite Qualifikationsrunde zur Europameisterschaft 2027 in Tschechien, die vom 10. bis 18. November 2026 in Portugal stattfindet. Gegner dort sind neben den Gastgebern noch Schweden und Litauen. Die ersten drei Teams der Gruppe spielen in einer dritten Runde dann um die EM-Teilnahme.
Kategorien: U 19-Junioren
Autor: dfb
Remis zum Abschluss gegen Tschechien
Die U 19-Nationalmannschaft hat sich zum Abschluss des Sechs-Nationen-Turniers in Spanien 1:1 von Tschechien getrennt und damit das Turnier ungeschlagen auf dem zweiten Platz abgeschlossen. Alexander Staff erzielte die deutsche Pausenführung.
Im zweiten Turnierspiel: U 19 schlägt Finnland
Die deutsche U 19-Nationalmannschaft hat im zweiten Spiel des Sechs-Nationen-Turnier in Spanien ihren ersten Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Cheftrainer Hanno Balitsch gewann in Alicante gegen Finnland 2:1 (1:1).
Turnier in Spanien: U 19 im zweiten Spiel gegen Finnland
Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen die Ukraine geht es für die U 19-Junioren beim Sechs-Nationen-Turnier in Spanien heute (ab 11.15 Uhr) in Alicante gegen Finnland weiter. Zum Abschluss steigt am Samstag das Duell mit Tschechien.