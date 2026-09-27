U 19-Junioren
U 19 trennt sich 0:0 von der Ukraine
Die U 19-Junioren sind mit einem Remis in die Länderspielsaison 2026/2027 gestartet. Beim Sechs-Nationen-Turnier in Spanien trennte sich die Mannschaft von Cheftrainer Hanno Balitsch in La Nucia in einem ausgeglichen Spiel 0:0 von der Ukraine. Weiter geht es am Mittwoch (ab 11 Uhr) gegen Finnland, ehe zum Abschluss der Gegner am Samstag (ab 11 Uhr) Tschechien heißt.
"Es war ein schwieriges Spiel für uns, die Ukraine war ein unangenehmer und technisch guter Gegner. Insgesamt war es eine chancenarme Partie, auf beiden Seiten gab es jeweils ein, zwei Großchancen. Das Ergebnis geht in Ordnung, weil wir uns im Großen und Ganzen neutralisiert haben", sagte Balitsch. "Wir haben uns schwer getan im Ballbesitz, waren zu ungenau im Passspiel und haben zu viele vermeidbare Fehler gemacht, gerade im letzten Drittel."
Das Turnier in Spanien dient der Vorbereitung auf die zweite Qualifikationsrunde zur Europameisterschaft 2027 in Tschechien, die vom 10. bis 18. November 2026 in Portugal stattfindet. Gegner dort sind neben den Gastgebern, Schweden und Litauen. Die ersten drei Teams der Gruppe spielen in einer dritten Runde dann um die EM-Teilnahme.
Kategorien: U 19-Junioren
Autor: dfb
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