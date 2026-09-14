Balitsch beruft 23 Spieler für Fünf-Nationen-Turnier

Die neue U 19-Junioren-Nationalmannschaft des Jahrgangs 2008 startet in die Länderspielsaison 2026/2027. Für das anstehende Fünf-Nationen-Turnier wird die Mannschaft von Cheftrainer Hanno Balitsch nach Spanien reisen. Beim Auftakt trifft die DFB-Auswahl am 27. September (ab 18 Uhr) auf die Ukraine, danach am 30. September (ab 11 Uhr) auf Finnland und am 3. Oktober (ab 11 Uhr) auf Tschechien. Dafür hat der DFB-Trainer nun einen 23-köpfigen Kader nominiert.

"Wir freuen uns, dass wir mit dem kommenden Fünf-Nationen Turnier in Spanien endlich in die Europameisterschaftssaison starten können", sagt Balitsch. "Mit der Ukraine, Finnland und Tschechien treffen wir auf drei unangenehme Gegner, die uns auf dem Rasen alles abverlangen werden. Dabei steht eine möglichst optimale Vorbereitung auf die anstehende Qualifikationsrunde im November im Vordergrund, so dass wir die gemeinsame Zeit nutzen wollen, um unsere Jungs auf und neben dem Platz noch enger zusammen zu bringen."