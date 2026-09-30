Im zweiten Turnierspiel: U 19 schlägt Finnland

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft hat im zweiten Spiel des Sechs-Nationen-Turnier in Spanien ihren ersten Sieg eingefahren. Vor 71 Zuschauern im Albir Garden Resort & Sport in Alicante gewann die Mannschaft von Cheftrainer Hanno Balitsch gegen Finnland 2:1 (1:1). Die Finnen gingen zunächst durch einen Treffer von Bruno Katz (22.) in Führung, ehe ein verwandelter Foulelfmeter von Noah Ringbeck (43.) vom SC Paderborn für den Ausgleich sorgte. Nach der Halbzeitpause erzielte Noah Ringbeck (57.) dann ebenfalls den Siegtreffer für die DFB-Junioren. Zum Abschluss des Turniers trifft die DFB-Auswahl am Samstag (ab 11 Uhr) auf Tschechien.

Das Turnier in Spanien dient der Vorbereitung auf die zweite Qualifikationsrunde zur Europameisterschaft 2027 in Tschechien, die vom 10. bis 18. November 2026 in Portugal stattfindet. Gegner dort sind neben den Gastgebern, Schweden und Litauen. Die ersten drei Teams der Gruppe spielen in einer dritten Runde dann um die EM-Teilnahme.