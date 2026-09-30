U 19-Junioren
Im zweiten Turnierspiel: U 19 schlägt Finnland
Die deutsche U 19-Nationalmannschaft hat im zweiten Spiel des Sechs-Nationen-Turnier in Spanien ihren ersten Sieg eingefahren. Vor 71 Zuschauern im Albir Garden Resort & Sport in Alicante gewann die Mannschaft von Cheftrainer Hanno Balitsch gegen Finnland 2:1 (1:1). Die Finnen gingen zunächst durch einen Treffer von Bruno Katz (22.) in Führung, ehe ein verwandelter Foulelfmeter von Noah Ringbeck (43.) vom SC Paderborn für den Ausgleich sorgte. Nach der Halbzeitpause erzielte Noah Ringbeck (57.) dann ebenfalls den Siegtreffer für die DFB-Junioren. Zum Abschluss des Turniers trifft die DFB-Auswahl am Samstag (ab 11 Uhr) auf Tschechien.
Das Turnier in Spanien dient der Vorbereitung auf die zweite Qualifikationsrunde zur Europameisterschaft 2027 in Tschechien, die vom 10. bis 18. November 2026 in Portugal stattfindet. Gegner dort sind neben den Gastgebern, Schweden und Litauen. Die ersten drei Teams der Gruppe spielen in einer dritten Runde dann um die EM-Teilnahme.
Kategorien: U 19-Junioren
Autor: dfb
Turnier in Spanien: U 19 im zweiten Spiel gegen Finnland
Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen die Ukraine geht es für die U 19-Junioren beim Sechs-Nationen-Turnier in Spanien heute (ab 11.15 Uhr) in Alicante gegen Finnland weiter. Zum Abschluss steigt am Samstag das Duell mit Tschechien.
U 19 trennt sich 0:0 von der Ukraine
Die U 19-Junioren sind mit einem Remis in die Länderspielsaison 2026/2027 gestartet. Beim Sechs-Nationen-Turnier in Spanien trennte sich die Mannschaft von Cheftrainer Hanno Balitsch in Benidorm 0:0 von der Ukraine.
U 19 startet gegen die Ukraine in die Saison
Die neue U 19-Junioren-Nationalmannschaft des Jahrgangs 2008 startet in die Saison 2026/2027. Das Sechs-Nationen-Turnier in Spanien beginnt für das Team von Cheftrainer Hanno Balitsch heute (ab 17 Uhr) mit dem Duell gegen die Ukraine.