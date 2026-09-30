U 19-Junioren
Turnier in Spanien: U 19 im zweiten Spiel gegen Finnland
Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen die Ukraine geht es für die deutschen U 19-Junioren beim Sechs-Nationen-Turnier in Spanien heute (ab 11.15 Uhr) in Alicante gegen Finnland weiter. Zum Abschluss trifft die Mannschaft von Cheftrainer Hanno Balitsch am Samstag (ab 11 Uhr) auf Tschechien.
Das Turnier in Spanien dient der Vorbereitung auf die zweite Qualifikationsrunde zur Europameisterschaft 2027 in Tschechien, die vom 10. bis 18. November 2026 in Portugal stattfindet. Gegner dort sind neben den Gastgebern noch Schweden und Litauen. Die ersten drei Teams der Gruppe spielen in einer dritten Runde dann um die EM-Teilnahme.
Kategorien: U 19-Junioren
Autor: dfb
U 19 trennt sich 0:0 von der Ukraine
Die U 19-Junioren sind mit einem Remis in die Länderspielsaison 2026/2027 gestartet. Beim Sechs-Nationen-Turnier in Spanien trennte sich die Mannschaft von Cheftrainer Hanno Balitsch in Benidorm 0:0 von der Ukraine.
U 19 startet gegen die Ukraine in die Saison
Die neue U 19-Junioren-Nationalmannschaft des Jahrgangs 2008 startet in die Saison 2026/2027. Das Sechs-Nationen-Turnier in Spanien beginnt für das Team von Cheftrainer Hanno Balitsch heute (ab 17 Uhr) mit dem Duell gegen die Ukraine.
Kai Krüger: "Im Übergangsbereich ist Spielzeit die entscheidende Währung"
Die neue Saison bringt für die U-Teams des DFB Weltmeisterschaften, neue Wettbewerbe und personelle Weichenstellungen. Mit DFB.de spricht Kai Krüger, Leiter der Junior*innen-Nationalmannschaften, über die Entwicklung der Talente.