Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen die Ukraine geht es für die deutschen U 19-Junioren beim Sechs-Nationen-Turnier in Spanien heute (ab 11.15 Uhr) in Alicante gegen Finnland weiter. Zum Abschluss trifft die Mannschaft von Cheftrainer Hanno Balitsch am Samstag (ab 11 Uhr) auf Tschechien.

Das Turnier in Spanien dient der Vorbereitung auf die zweite Qualifikationsrunde zur Europameisterschaft 2027 in Tschechien, die vom 10. bis 18. November 2026 in Portugal stattfindet. Gegner dort sind neben den Gastgebern noch Schweden und Litauen. Die ersten drei Teams der Gruppe spielen in einer dritten Runde dann um die EM-Teilnahme.