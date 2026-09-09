U 17-Junioren
Tickets fürs Vier-Nationen-Turnier in Duisburg
Im November startet für die U 17-Junioren-Nationalmannschaft die EM-Qualifikation. Zuvor gibt es für das Team von Cheftrainer Michael Prus noch drei weitere Härtetests beim Vier-Nationen-Turnier in Duisburg. Das Miniturnier startet am 28. September und wird in der Sportschule Wedau in Duisburg ausgetragen.
Mit dabei sind neben Ausrichter Deutschland auch England und Venezuela. Gegen die Südamerikaner gilt es, im Auftaktspiel am Montag, 28. September (ab11 Uhr) den ersten Sieg einzufahren. Der finale Showdown steigt am Sonntag, 4. Oktober (ab 12 Uhr) im traditionsreichen Duell gegen England.
Der Vorverkauf für die beiden Spiele gegen Venezuela und England läuft. Tickets können unter diesem Link erworben werden. Der Normalpreis für Sitzplätze liegt bei 9 Euro (ermäßigt 7 Euro). Stehplätze kosten 7 Euro (ermäßigt 5 Euro). Bei Gruppen ab zehn Personen liegt der Eintritt sowohl für Sitz- als auch Stehplätzen bei 4 Euro pro Ticket. An den Spieltagen selbst wird es vor Ort keine Tageskasse geben.
Kategorien: U 17-Junioren
Autor: mhö
RTL+ zeigt U 17- und U 19-Europameisterschaften
RTL hat sich umfassende Rechte an Länderspielen des DFB-Nachwuchses gesichert. Das Paket umfasst die jährlich stattfindenden U 17- und U 19-Europameisterschaften der Jahre 2026 bis 2028 bei Juniorinnen und Junioren.
0:2 gegen Frankreich: U 17 verpasst EM-Endrunde
Die U 17-Nationalmannschaft hat die EM-Endrunde in Estland verpasst. Im abschließenden Spiel der zweiten EM-Qualifikationsrunde verlor die Mannschaft von DFB-Trainer André Pawlak im Sportni park Radomlje in Slowenien 0:2 (0:0) gegen Frankreich.
Live bei YouTube: "Endspiel" gegen Frankreich ums EM-Ticket
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