Tickets fürs Vier-Nationen-Turnier in Duisburg

Im November startet für die U 17-Junioren-Nationalmannschaft die EM-Qualifikation. Zuvor gibt es für das Team von Cheftrainer Michael Prus noch drei weitere Härtetests beim Vier-Nationen-Turnier in Duisburg. Das Miniturnier startet am 28. September und wird in der Sportschule Wedau in Duisburg ausgetragen.

Mit dabei sind neben Ausrichter Deutschland auch England und Venezuela. Gegen die Südamerikaner gilt es, im Auftaktspiel am Montag, 28. September (ab11 Uhr) den ersten Sieg einzufahren. Der finale Showdown steigt am Sonntag, 4. Oktober (ab 12 Uhr) im traditionsreichen Duell gegen England.

Der Vorverkauf für die beiden Spiele gegen Venezuela und England läuft. Tickets können unter diesem Link erworben werden. Der Normalpreis für Sitzplätze liegt bei 9 Euro (ermäßigt 7 Euro). Stehplätze kosten 7 Euro (ermäßigt 5 Euro). Bei Gruppen ab zehn Personen liegt der Eintritt sowohl für Sitz- als auch Stehplätzen bei 4 Euro pro Ticket. An den Spieltagen selbst wird es vor Ort keine Tageskasse geben.