Abstellungsperiode. Das heißt, die Nationalmannschaften sind wieder ausgeschwärmt. Zahlreiche Länderspiele stehen an. Im In- und Ausland. Aber egal, wo sich die DFB-Teams aktuell befinden – DFB.TV bringt euch nah dran. Denn mit neuen Formaten und vielen Live-Übertragungen ist der Verbandssender euer Zugang zu unseren Nationalmannschaften.

"Inside – Das Nationalmannschafts-Magazin" heißt die Sendung, die mit Start der aktuellen Länderspiel-Phase ins Programm aufgenommen wurde. Sechsmal sendet DFB.TV dazu zwischen dem 21. September und 5. Oktober live aus dem Studio in Hamburg senden. Anne Kamphausen, Jakob Vogel und Martin Hahn führen als Moderator*innen durch die Sendung. Im Mittelpunkt steht zum Einstand von Bundestrainer Jürgen Klopp natürlich die Männer-Nationalmannschaft, aber auch die U 21- und die weiteren U-Nationalmannschaften finden dort statt. Wir berichten aus den Team-Quartieren, zeigen exklusive Inhalte rund um die Mannschaften, führen exklusive Interviews und begrüßen Gäste im Studio. Bei "Inside" gilt: Der Name ist Programm.

Sendetermine von "Inside – Das Nationalmannschafts-Magazin":

Freitag, 25. September, 19.30 Uhr

Montag, 28. September, 18.15 Uhr

Dienstag, 29. September, 19.30 Uhr

Freitag, 2. Oktober, 18.15 Uhr

Montag, 5. Oktober, 18.15 Uhr

Mit den Watchpartys bietet DFB.TV an den Spieltagen der Männer-Nationalmannschaft ein Angebot, das als "Second Screen" gedacht ist. Inhaltlich begleitet ein Datenfeed die laufende Begegnung. Für Analysen und Unterhaltung sorgen ein Moderator*innen-Team und Gäste, die bei Heimspielen aus einer Stadion-Loge und bei Auswärtsspielen aus dem Studio in Hamburg begrüßen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, immer wieder an den Spielfeldrand zu schalten, um von dort unmittelbare Eindrücke oder exklusive Informationen aus Interviews zu vermitteln. Die Sendungen starten 30 bzw. 45 Minuten vor Anpfiff.

Sendetermine der Watchpartys:

Donnerstag, 24. September, 20.00 Uhr: Niederlande vs. Deutschland

Sonntag, 27. September, 20.00 Uhr: Deutschland vs. Griechenland

Donnerstag, 1. Oktober, 20.15 Uhr: Deutschland vs. Serbien

Sonntag, 4. Oktober, 20.15 Uhr: Griechenland vs. Deutschland

Zum festen Bestandteil des Programms von DFB.TV gehören mittlerweile Live-Übertragungen. In den kommenden Tagen sind zum Beispiel die Abschluss-Pressekonferenzen der Männer-Nationalmannschaft mit Bundestrainer Jürgen Klopp und einem Nationalspieler eingeplant. Zu sehen sein werden sie an folgenden Terminen:

Samstag, 26. September, 17.55 Uhr

Mittwoch, 30. September, 17.55 Uhr

Samstag, 3. Oktober, 19.30 Uhr (Re-live)

Zudem wird es einige U-Länderspiele direkt und in voller Länge zu sehen geben. Interessierte sollten sich unter anderem die folgenden Termine notieren:

Montag, 28. September, 10.55 Uhr: U 17 vs. Venezuela

Dienstag, 29. September, 17.25 Uhr: U 20 vs. Italien

Donnerstag, 1. Oktober, 15.55 Uhr: U 17 vs. Israel

Freitag, 2. Oktober, 16.50 Uhr: U 16 vs. Griechenland

Samstag, 3. Oktober, 17.25 Uhr: U 20 vs. England

Sonntag, 4. Oktober, 11.55 Uhr: U 17 vs. England

Und das Gute ist: Wenn die Abstellungsperiode für die Männer endet, fängt direkt die der Frauen an. So dass auch weiterhin ein attraktives Programm auf DFB.TV garantiert ist. Also: Einschalten lohnt sich.

DFB.TV ist über die Streaming Plattformen von DAZN, HD+, Sky/WOW, Vodafone, Zattoo und Ocilion empfangbar. Zudem ist das Programm über die App DFB.TV+ abrufbar. Die App ist im Apple App Store und Google Play Store verfügbar und kann zudem auf Samsung TV und Android TV sowie im Browser genutzt werden. Die DFB.TV+ App kostet 5,99 Euro pro Monat oder 59,99 Euro im Jahresabo.