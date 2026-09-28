Die deutsche U 17-Junioren-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in die neue Länderspielsaison gestartet. In der Sportschule Wedau in Duisburg setzte sich das Team von Cheftrainer Michael Prus zum Auftakt des Vier-Nationen-Turniers 2:1 (2:0) gegen Venezuela durch. Henry Schönhoff (33.) und Linus Güther (35.) trafen vor der Pause per Doppelschlag, die Südamerikaner verkürzten durch Marco Riera (55.).

"Wir freuen uns über den Sieg. Wir haben es in Phasen gut gemacht, aber mit dem Gegentor war der Spielfluss dann weg", sagte Michael Prus. "Die Spieler haben dann aber eine andere Seite gezeigt, gekämpft und geackert und sich reingehauen. Es war alles in allem ein guter Einstieg ins Turnier."

In einer ersten Halbzeit mit leichten Vorteilen für den deutschen Nachwuchs dauerte es bis zur Halbstundenmarke, ehe es erstmals gefährlich wurde. Erst verpasste Güther eine Hereingabe von Niko Ilicevic um Zentimeter (30.), dann traf Gabriel Minutillo vom Strafraumrand den Pfosten (31.).

Schönhoff und Güther treffen binnen drei Minuten

Im dritten Versuch klappte es dann, als Schönhoff bei seinem Länderspieldebüt eine Ecke Güthers einköpfte. Und die deutsche U 17 legte gleich nach: Güther traf nach Vorarbeit von Minutillo per Flachschuss.

Nach der Halbzeit intensivierten die Venezolaner ihre Bemühungen, scheiterten zunächst mit einem Freistoß von Marco Villarreal am Pfosten (51.), ehe Riera aus 16 Metern zum 1:2 traf.

Weiter geht es am Donnerstag (ab 16 Uhr) an selber Stelle gegen Israel und am Sonntag (ab 12 Uhr) zum Abschluss gegen England. Beide Spiele werden liev auf DFB.TV übertragen. Das Turnier dient der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation, in der die DFB-Auswahl auf dem DFB-Campus in Frankfurt am 11. November auf Aserbaidschan, am 14. November auf Litauen und am 17. November auf Nordirland trifft.