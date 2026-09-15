Bundestrainer Jürgen Klopp zählt ab sofort zu den Mitgliedern des Kuratoriums der DFB-Stiftung Sepp Herberger. Das DFB-Präsidium berief den 59-Jährigen in seiner jüngsten Sitzung in das stiftungsinterne Beratungsorgan. Das Gremium, das von DFB-Präsident Bernd Neuendorf geführt wird, umfasst insgesamt 25 Persönlichkeiten aus Fußball, Politik und Gesellschaft, darunter Trainer-Legende Otto Rehhagel, Weltmeister-Trainerin Tina Theune, DFB-Ehrenspielführer Philipp Lahm und Vizekanzler Lars Klingbeil.

Jürgen Klopp sagt: "Sepp Herberger hat den deutschen Fußball weit über den WM-Titel 1954 hinaus geprägt. Fast drei Jahrzehnte als Nationaltrainer haben bleibende Spuren hinterlassen. Es ist mir eine Ehre, als Mitglied des Kuratoriums seine Werte und Ideale weiterzutragen und die Kraft des Fußballs für Menschen einzusetzen, die unsere Solidarität und Unterstützung brauchen."

DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert erklärt: "Die Bereitschaft von Jürgen Klopp, direkt zu Beginn seiner neuen Tätigkeit dem Kuratorium beizutreten, ist eine besondere Wertschätzung für das Lebenswerk von Sepp Herberger und das Wirken unserer Stiftung. Das wissen wir auf besondere Weise zu schätzen. Gleichzeitig unterstreicht die Berufung die hohe Bedeutung der Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung für den DFB - gerade mit und über unsere Stiftungen."

50 Jahre Herberger-Stiftung im Frühjahr 2027

Stiftungsgeschäftsführer Tobias Wrzesinski ergänzt: "Jede gute Mannschaft braucht einen guten Trainer - in diesem Sinne freuen wir uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp und seine künftige Unterstützung für unsere unterschiedlichen Aktivitäten und Projekte. Gleichzeitig gilt unser Dank Julian Nagelsmann, der sich in seiner Zeit als Bundestrainer ebenfalls für unser Wirken stark gemacht hat und zwischenzeitlich aus dem Kuratorium ausgeschieden ist."

Die Sepp-Herberger-Stiftung ist alleinige Erbin der kinderlosen Eheleute Sepp und Eva Herberger. Sie engagiert sich in Deutschland fördernd und operativ in den Schwerpunktbereichen des Handicapfußballs, der Resozialisierung, der Förderung von Nachwuchsspielerinnen und -spielern in Schulen und Fußballvereinen sowie für in Not geratene Mitglieder der Fußballfamilie. Zu den bekanntesten Projekten zählen die Blindenfußball-Bundesliga, die Fußball-Inklusionstage, die Resozialisierungsinitiative "Anstoß für ein neues Leben" und die jährliche Verleihung der Sepp-Herberger-Awards. Im kommenden Jahr feiert die Stiftung ihr 50-jähriges Bestehen. Höhepunkt ist ein Festakt am 12. April 2027 in Herbergers Heimatstadt Mannheim.