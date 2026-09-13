SF Blau-Gelb Blista Marburg sind Deutscher Blindenfußball-Meister 2026

Die SF BG Blista Marburg haben sich durch ein 3:0 gegen den MTV Stuttgart beim Finalspieltag der Blindenfußball-Bundesliga auf dem Kennedyplatz in Essen die Meisterschaft gesichert. Der Finalspieltag fand in diesem Jahr vor einer besonderen Kulisse in Rahmen der Fußball-Inklusionstage der DFB-Stiftung Sepp Herberger statt.

Um 17.32 Uhr am späten Samstagnachmittag war es endlich so weit: Der Mannschaftskapitän der Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg, Alican Pektas, reckt zusammen mit Taime Kuttig die DFB-Meisterplakette in den Himmel. Das Team aus Hessen ist zum siebten Mal Deutscher Meister und darf sich nun, zusammen mit dem MTV Stuttgart, Rekordmeister der Blindenfußball-Bundesliga nennen.

Dabei machten die Marburger die Meisterschaft ausgerechnet im direkten Duell gegen den MTV Stuttgart beim Finalspieltag perfekt und setzten sich mit 3:0 gegen die Schwaben durch. Nico Rother brachte die Marburger mit einem direkt verwandelten Freistoß auf Meisterschaftskurs.

Herausragende Defensive als Grundstein für die Meisterschaft

Taime Kuttig, der auch als bester Spieler der Blindenfußball-Bundesliga Spielzeit 2026 ausgezeichnet wurde, ist am Ende der Saison mit 16 Treffern bester Torschütze der Marburger. "Heute haben offensiv einmal andere Spieler mit Toren geglänzt. Aber genau diese qualitative Ausgeglichenheit in unserem Kader zeichnet uns aus und deshalb haben wir es am Ende auch geschafft, Deutscher Meister zu werden", sagte der 34 Jahre alte Nationalspieler.

Die starke Abwehrleistung der SF BG Blista Marburg war dabei ein wichtiger Erfolgsfaktor. Das Team von Meistertrainer Manfred Duensing kassierte über die ganze Saison hinweg insgesamt nur zwei Gegentreffer in neun Partien und stellt damit die beste Defensive der Liga.

"Wer acht von neun Spielen gewinnt und die ganze Spielzeit über ungeschlagen bleibt, der ist am Saisonende auch verdient Deutscher Meister. Glückwunsch an die SF BG Blista Marburg für diese tolle Leistung", gratulierte Ralph-Uwe Schaffert, DFB-Vizepräsident und Vorstandsvorsitzender der DFB-Stiftung Sepp Herberger. Zusammen mit dem Oberbürgermeister der Stadt Essen Thomas Kufen und Peter Frymuth, Präsident des Fußballverbandes Niederrhein, überreichte er die DFB-Meisterplakette an die Siegermannschaft.

Besondere Kulisse beim Finalspieltag mitten in der Essener Innenstadt

Der letzte Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga wurde in dieser Saison vor einer ganz besonderen Kulisse ausgetragen. Die Partien fanden in einem Pop-Up-Stadion mit rund 2300 Tribünenplätzen auf dem Essener Kennedyplatz im Rahmen der Fußball-Inklusionstage statt.

Unterstützt wurde der Finalspieltag auch von den ehemaligen Nationalspielerinnen Inka Grings und Dr. Turid Knaak, dem langjährigen Nationalspieler Jens Nowotny und Ex-Schalke-Profi Ingo Anderbrügge, die bei einem Promispiel im Blindenfußball dabei waren.

St. Pauli mit Kantersieg gegen den Titelverteidiger zur Vizemeisterschaft

Im letzten Spiel der Saison 2026 besiegte der FC St. Pauli den Vorjahresmeister Borussia Dortmund deutlich mit 6:1 und beendet die Spielzeit so als Vizemeister. Dabei unterstrichen die Kiezkicker einmal mehr ihre Offensivqualitäten und stellen mit insgesamt 56 Saisontreffern den besten Angriff der Saison.

Auch Hertha BSC konnte einen versöhnlichen Saisonabschluss feiern. Die Berliner setzten sich in ihrer letzten Saisonpartie mit 3:1 gegen den FC Schalke 04 durch. Fortuna Düsseldorf und der VSC/BSS Wien trennten sich 0:0. Mit insgesamt elf Punkten spielte die Fortuna die beste Saison in ihrer Ligahistorie. Bereits am Freitagabend bezwang der FC Ingolstadt unter Flutlicht den 1. FC Köln mit 2:1.

Die Blindenfußball-Bundesliga wird seit dem Jahr 2008 von der DFB-Stiftung Sepp Herberger gemeinsam mit dem Deutschen Behindertensportverband und dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband ausgerichtet.

Unterstützt wird die Blindenfußball-Bundesliga von der Deutschen Telekom, Volkswagen und VANDA Pharmaceuticals. Weitere Informationen unter www.blinden-fussball.de.

Die Ergebnisse des Finalspieltags in Essen

FC Ingolstadt – 1. FC Köln 2:1

VSC/BSS Wien – Fortuna Düsseldorf 0:0

Hertha BSC – FC Schalke 04 3:1

MTV Stuttgart – SF BG Blista Marburg 0:3

FC St. Pauli – Borussia Dortmund 6:1

Die Abschlusstabelle der Blindenfußball-Bundesliga-Saison 2026 gibt es hier.