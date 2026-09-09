Buntes Fußballfest: Nationaler Sepp-Herberger-Tag in Essen

Im Vorfeld der Fußball-Inklusionstage der DFB-Stiftung Sepp Herberger fand am heutigen Mittwoch der Nationale Sepp-Herberger-Tag auf dem Kennedyplatz in Essen statt. Das Fußballfest für Grundschule und Fußballverein bot neben verschiedenen Fußballangeboten auch ein buntes Bühnenprogramm für Grundschulkinder vor einer großartigen Kulisse.

Die DFB-Stiftung Sepp Herberger und das DFB-Team Schulfußball veranstalteten gemeinsam mit dem Fußballverband Niederrhein gemeinsam den Nationalen Sepp-Herberger-Tag in der Essener Innenstadt. Mit der Aktion soll auf die Kooperationsmöglichkeit zwischen Grundschule und Fußballverein aufmerksam gemacht werden, bei der Schulkinder in Bewegung gebracht und an den Fußballsport herangeführt werden sollen. Dabei steht die Vermittlung von Spaß an Bewegung und Fußball im Mittelpunkt.

Beim diesjährigen Nationalen Sepp-Herberger-Tag spielten die Grundschulkinder der Josefschule Essen-Kupferdreh am Vormittag ein Fußball-Klassenturnier aus und konnten sich in einer Mitmachstation mit Ausmalbildern, einem Quiz und einem Gewinnspiel rund um den Weltmeistertrainer von 1954, Sepp Herberger, beschäftigen. Ausgetragen wurde der Nationale Sepp-Herberger-Tag in diesem Jahr auf dem Kennedyplatz in der Essener Innenstadt in einem Pop-Up-Stadion mit 2.300 Tribünenplätzen – eine besonders große Kulisse für "die Kleinen".

Ex-Nationalspieler Jens Nowotny ist Schirmherr

Am Nachmittag wurde den Schülerinnen und Schülern ein buntes Programm geboten. Fußball-Freestyler Dominik Kaiser griff tief in die Trickkiste und zeigte den Kindern seine spektakulären Fußball-Skills. Sänger Louis Berton sorgte zusammen mit seinem Gitarristen für die passende musikalische Unterhaltung. Ein besonderer Höhepunkt des Bühnenprogramms war eine Kinderpressekonferenz mit Romero Gerres, Profi-Torhüter bei Rot-Weiss Essen, der den Fragen der Kinder ausführlich Rede und Antwort stand.

Der langjährige Nationalspieler Jens Nowotny ist Schirmherr der Sepp-Herberger-Tage und setzt sich für das Kooperationsprojekt zwischen Schule und Verein ein: "Mit den Sepp-Herberger-Tagen wollen wir die Leidenschaft Sepp Herbergers für den Fußball noch heute an die Jüngsten weitergeben und gleichzeitig das Andenken an den unvergessenen Weltmeistertrainer von 1954 bewahren."

DFB-Maskottchen Paule war ebenfalls mit dabei und war für die Kinder eine der Hauptattraktionen beim Nationalen Sepp-Herberger-Tag.

Für die Ausrichtung eines Sepp-Herberger-Tags können sich bundesweit Grundschulen und Fußballvereine gemeinsam anmelden. Den Link zur Anmeldung eines Sepp-Herberger-Tags gibt es hier. Die Anmeldungen können ganzjährig eingereicht werden. Die ersten 200 förderberechtigten Kooperationen werden pro Schuljahr mit einer Prämie von 200 Euro belohnt.