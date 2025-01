Schule und Verein: gemeinsam am Ball!

Laden Sie den Ansprechpartner des Vereins zum Gespräch ein, möglicherweise auf dem Sportgelände der Schule, um gemeinsam die Freisportanlage und die Halle zu besichtigen, falls diese dem Verein noch nicht bekannt sind. Soll die AG auf der Sportanlage des Vereins stattfinden, verlegen Sie das Gespräch dorthin, um das Vereinsgelände kennenzulernen.

Vereinbaren Sie das Erstgespräch rechtzeitig, damit die Fußball-AG pünktlich zum neuen Schuljahr starten. Der Verein muss über die Kooperation entscheiden und sich bei einer Zusage darauf vorbereiten kann, beispielsweise einen geeigneten AG-Leiter finden. Bei einer Absage bleibt bei einem frühzeitigen Kontakt noch ausreichend Zeit, einen anderen Verein anzusprechen.

Klären Sie in diesem Gespräch möglichst alle Fragen bis hin zur Finanzierung. Sprechen Sie offen Ihre Erwartungen an die Kooperation an und berücksichtigen Sie die Wünsche und Ziele des Vereins bei dieser Zusammenarbeit. Streben Sie dabei eine partnerschaftliche Beziehung auf Augenhöhe und kein „Dienstleisterverhältnis“ an (= Verein stellt der Schule gegen Honorar einen Übungsleiter zur Verfügung).