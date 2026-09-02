Quizfans aufgepasst! Rund um das Länderspiel in München veranstaltet der Fan Club Nationalmannschaft am 30. September erstmals ein Pubquiz. Stellt euer Fußballwissen unter Beweis und sichert euch die Chance auf attraktive Gewinne!

Stattfinden wird das Pubquiz im legendären Stadion an der Schleißheimer Straße, welches dieses Jahr das 20-jährige Jubiläum als Fußballkultkneipe feiert. Bis zu 15 Teams erhalten die Chance, beim ersten Fan-Club-Pubquiz dabei zu sein. Gemeinsam rätseln jeweils vier bis sechs Personen in einem Team, von denen mindestens zwei Fan-Club-Mitglieder sein müssen.

Du hast kein eigenes Team? Kein Problem! Als Fan-Club-Mitglied kannst du dich auch einzeln anmelden. Die Einzelspieler*innen werden anschließend zu neuen Teams zusammengestellt oder ergänzen bereits angemeldete Teams, in denen noch Plätze frei sind.

Die wichtigsten Informationen

Wann? 30. September, Einlass ab 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr

Wo? Stadion an der Schleißheimer Straße, Schleißheimer Straße 82, 80797 München

Teamgröße: 4 bis 6 Personen

Teilnahme: kostenlos

So funktioniert die Anmeldung

Ihr möchtet mit eurem eigenen Team beim Pubquiz antreten? Dann schickt eine E-Mail an fan-aktionen@dfb.de. Damit wir eure Anmeldung direkt zuordnen können, benötigen wir folgende Angaben:

euren Teamnamen

die Vor- und Nachnamen aller Teammitglieder

die Mitgliedsnummern von mindestens zwei Fan-Club-Mitgliedern

Du möchtest als Einzelspieler*in teilnehmen? Dann sende uns deinen Vor- und Nachnamen sowie deine Fan-Club-Mitgliedsnummer an fan-aktionen@dfb.de. Anschließend stellen wir aus den Einzelanmeldungen neue Teams zusammen oder vermitteln freie Plätze in bereits angemeldeten Teams.

Bitte beachtet, dass ihr die Teilnahme am Pubquiz noch einmal per E-Mail bestätigt bekommt.

Stellt euer Team zusammen und meldet euch jetzt für das erste Fan-Club-Pubquiz in München an!