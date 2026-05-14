Weilimdorf zum fünften Mal Deutscher Meister

Der TSV Weilimdorf ist zum fünften Mal Deutscher Meister im Futsal. Der Titelverteidiger aus Stuttgart gewann in der heimischen SCHARRena 4:1 gegen HOT 05 Futsal und ist jetzt nach den Titeln 2019, 2021, 2024 und 2025 alleiniger Rekordmeister. Das erste Duell der Best-of-Three-Serie hatte das Team von Trainer Vojkan Vukmirovic am vergangenen Samstag ebenfalls 4:1 gewonnen. Gleichzeitig verpasste HOT 05 seinen dritten DM-Titel nach 2018 und 2020.

Dmytro Sorokin (10.) hatte die Gäste aus Hohenstein-Ernstthal zunächst in Führung gebracht. Doch Weilimdorf kam nach der Pause stark zurück: Nationalspieler Davud Vehab (25.) gelang zunächst der Ausgleich, Kennedy Ribeiro (33.) erzielte die 2:1 Führung. In der Schlussphase erhöhte Lukas Dorfschmid (37.), ehe Keeper Philipp Pless (39.) zum 4:1-Endstand traf.