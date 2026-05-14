Futsal
Weilimdorf zum fünften Mal Deutscher Meister
Der TSV Weilimdorf ist zum fünften Mal Deutscher Meister im Futsal. Der Titelverteidiger aus Stuttgart gewann in der heimischen SCHARRena 4:1 gegen HOT 05 Futsal und ist jetzt nach den Titeln 2019, 2021, 2024 und 2025 alleiniger Rekordmeister. Das erste Duell der Best-of-Three-Serie hatte das Team von Trainer Vojkan Vukmirovic am vergangenen Samstag ebenfalls 4:1 gewonnen. Gleichzeitig verpasste HOT 05 seinen dritten DM-Titel nach 2018 und 2020.
Dmytro Sorokin (10.) hatte die Gäste aus Hohenstein-Ernstthal zunächst in Führung gebracht. Doch Weilimdorf kam nach der Pause stark zurück: Nationalspieler Davud Vehab (25.) gelang zunächst der Ausgleich, Kennedy Ribeiro (33.) erzielte die 2:1 Führung. In der Schlussphase erhöhte Lukas Dorfschmid (37.), ehe Keeper Philipp Pless (39.) zum 4:1-Endstand traf.
Kategorien: Futsal
Autor: dfb
FAQ zur Futsal-Finalserie: Wieder Weilimdorf?
Heute (ab 19 Uhr) steigt das zweite Spiel der Finalserie um die Deutsche Meisterschaft im Futsal. Der TSV Weilimdorf kann mit einem weiteren Sieg in der der Best-of-Three-Serie gegen HOT 05 Futsal den fünften Titel feiern. DFB.de mit dem FAQ.
Weilimdorf gewinnt erstes Futsal-Finale
Der TSV Weilimdorf hat den ersten Schritt zur dritten Deutschen Futsal-Meisterschaft in Folge gemacht. Die Stuttgarter setzten sich im ersten Spiel der Best-of-three-Finalserie bei HOT 05 Futsal in Hohenstein-Ernstthal 4:1 (2:1) durch.
Futsal‑Bundesliga: Neuer offizieller Spielball von DERBYSTAR
Die Futsal‑Bundesliga erhält zur neuen Saison einen einheitlichen Spielball. Gemeinsam mit DERBYSTAR hat der DFB den offiziellen Spielball Futsal‑Bundesliga Brillant APS präsentiert. er wird als Einheitsball in allen Partien eingesetzt.