FAQ zur Futsal-Finalserie: Wieder Weilimdorf?

Los geht’s, am Samstag (ab 15.30 Uhr) beginnt die Finalserie um die Deutsche Meisterschaft im Futsal. Dann stehen sich HOT 05 Futsal und Titelverteidiger TSV Weilimdorf in Spiel eins der Best-of-three-Serie gegenüber. DFB.de liefert Antworten zu den wichtigsten Fragen im FAQ.

Wer steht im Finale?

Im Finale trifft der TSV Weilimdorf, viermaliger Deutscher Meister und Vorjahressieger, auf HOT 05 Futsal. Es stehen sich also die beiden besten Teams der regulären Saison gegenüber. Nach 18 Spieltagen hatte Weilimdorf 46, die Futsaler aus Hohenstein-Ernstthal 43 Zähler auf dem Konto. Im Viertelfinale setzte sich HOT 05 gegen Bielefeld in der Serie mit 2:1 (2:4, 4:3 und 7:3) und im Halbfinale gegen den FC Liria Berlin mit 2:0 (4:1- und 6:0-Sieg) durch. Für Weilimdorf führte der Weg in die Endspiele über Köln (5:2- und 4:3-Sieg) und Hamburg (2:1- und 7:4-Sieg).

Wie sind Modus und Termine?

Wie auch die bisherigen Play-off-Runden wird das Finale in einer Best-of-three-Serie ausgetragen. Deutscher Meister wird also, wer zuerst zwei Spiele für sich entscheidet. Im ersten Duell hat HOT 05 Futsal Heimrecht, das zweite Duell findet am 14. Mai ab 19 Uhr in der SCHARRena in Stuttgart statt. In einem möglichen Spiel drei am 24. Mai hätte erneut Weilimdorf das Heimrecht.

Wo werden die Spiele übertragen?

Alle Finalspiele werden kostenlos bei Sporteurope.tv übertragen.

Wo gibt es Tickets?

Tickets sind auf den Webseiten der beiden Finalisten erhältlich. Hier geht’s zum HOT-05-Ticketshop, hier zu dem des TSV Weilimdorf.

Wo gibt es weitere Infos?

Auf DFB.de im Bereich Futsal-Bundesliga gibt es alle Infos zu den Teams sowie den Spielplan und die Tabelle im Überblick. Ausführliche Informationen zum Regelwerk im Futsal gibt es in der Rubrik "Was ist Futsal?". Zudem finden sich auf dem Futsal-Instagram-Kanal des DFB zahlreiche Inhalte zur Futsal-Bundesliga sowie aktuelle Informationen rund um die Übertragungen der Spiele.