Weilimdorf gewinnt erstes Futsal-Finale

Der TSV Weilimdorf hat den ersten Schritt zur dritten Deutschen Futsal-Meisterschaft in Folge gemacht. Die Stuttgarter setzten sich im ersten Spiel der Best-of-three-Finalserie bei HOT 05 Futsal in Hohenstein-Ernstthal 4:1 (2:1) durch. Am Donnerstag (ab 19 Uhr, live auf sporteurope.tv) kann der Titelverteidiger in der heimischen SCHARRena bereits seinen vierten Meistertitel insgesamt klarmachen.

Die Gäste gingen vor 455 Zusehenden im HOT-Sportzentrum bereits in der zweiten Minute durch Amer Dzindic in Führung. In einer kampfbetonten und weitgehend ausgeglichenen Partie konnte HOT 05 durch Gian Carlo Sammut zwar ausgleichen (9.), kassierte aber nach Ballverlust prompt durch Mergim Dervishaj den erneuten Rückstand (9.).

Dzindic schnürt den Doppelpack

Es ging weiter hin und her, HOT schnupperte ein ums andere Mal am Ausgleich, doch kassierte in der 18. Minute den nächsten Rückschlag, als Nationalspieler Davud Vehab im Schusskreis gefoult wurde. Kenney Alves Ribeiro brachte den Strafstoß aber nicht am glänzend reagierenden Keeper Dmytro Lytvynenko vorbei.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es aber nur zwei Minuten, ehe Vehab dann doch auf 1:3 erhöhte (22.). HOT 05 investierte weiterhin viel, um zurück ins Spiel zu finden, brachte den Ball aber nicht mehr an Philipp Pless im TSV-Tor vorbei. Auf der Gegenseite legte Dzindic in der 32. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages zum Endstand nach.