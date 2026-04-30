Die Futsal‑Bundesliga erhält zur kommenden Saison einen einheitlichen Spielball. Gemeinsam mit DERBYSTAR hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den offiziellen Spielball Futsal‑Bundesliga Brillant APS präsentiert. Er wird ab der Spielzeit 2026/2027 als verpflichtender Einheitsball in allen Partien eingesetzt. Bereits bei den anstehenden Finalspielen um die Deutsche Meisterschaft 2026 ab dem 9. Mai zwischen HOT 05 Futsal und dem TSV Weilimdorf wird erstmals mit dem neuen Modell gespielt.

Der neue Spielball wurde speziell für die Anforderungen des professionellen Futsals entwickelt. Er überzeugt durch präzises Sprung‑ und Flugverhalten, optimale Kontrolle auf Hallenboden und minimalen Rücksprung. Das speziell für die Liga entwickelte Design in den Farben der Futsal-Bundesliga setzt mit den kraftvollen Speedlines ein dynamisches Statement.

"Stärkt Identität der Futsal-Bundesliga"

Manuel Hartmann, DFB‑Geschäftsführer Spielbetrieb, sagt: "Ein einheitlicher Ball schafft nicht nur gleiche sportliche Voraussetzungen für alle Teams, sondern stärkt auch die Identität und Wiedererkennbarkeit der Futsal‑Bundesliga. Gemeinsam mit DERBYSTAR ist ein Ball entstanden, der die Dynamik und Präzision des Futsals perfekt widerspiegelt."

Joachim Böhmer, COO von DERBYSTAR, sagt: "In das Design und die technische Ausprägung dieses Balls ist unsere gesamte Erfahrung aus dem Profi‑ und Hallenfußball eingeflossen. Das Ergebnis ist ein moderner, klarer Spielball, der den Charakter der Futsal‑Bundesliga sichtbar und spürbar macht."

Ergänzend zum offiziellen Spielball bringt DERBYSTAR eine Futsal-Bundesliga-Ballkollektion mit Trainings- und Jugendbällen auf den Markt, die im Design an den offiziellen Spielball angelehnt sind. Die Produkte sind ab dem 1. Juli 2026 erhältlich.