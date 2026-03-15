Futsal
Futsal Panthers Köln sichern sich Meistertitel im Sechsmeterschießen
Die Futsal Panthers Köln sind Deutscher Futsal-Meister der Frauen. In einem spannenden Finale in der Sportschule Wedau in Duisburg setzten sich die Kölnerinnen mit 4:3 im Sechsmeterschießen gegen Titelverteidiger SC Preußen Münster durch. Außerdem standen heute die Entscheidungen um die Deutsche Futsal-Meisterschaft der B- und C-Juniorinnen an. Bei den B-Juniorinnen verteidigte der 1. FC Union Berlin mit einem 6:1 im Endspiel gegen den VfR SW Warbeyen erfolgreich den Titel, während sich bei den C-Juniorinnen der SV Meppen mit 4:1 gegen den 1. FC Magdeburg durchsetzte.
Die Zuschauer in Duisburg sahen im Frauen-Finale von Beginn an ein intensives Spiel mit vielen gefährlichen Torraumszenen – allerdings ohne Treffer. Auch nach der Verlängerung stand es noch 0:0. Im anschließenden Sechsmeterschießen triumphierten die Futsal Panthers Köln mit 4:3 und bezwangen den Titelverteidiger – Wiebke Tepe verwandelte den entscheidenden Sechsmeter für Köln. Die Panthers krönten damit zwei starke Turniertage mit dem Meistertitel.
Union Berlin vertedigt Titel
Eindeutiger verlief das Finale der B-Juniorinnen. Nach einem frühen Eigentor glich Warbeyen zwar kurzzeitig aus, doch Union Berlin übernahm anschließend die Kontrolle und setzte sich mit weiteren Treffern klar mit 6:1 durch. Union bejubelt somit im zweiten Jahr in Folge den Futsal-Meistertitel der B-Juniorinnen.
Im Finale der C-Juniorinnen setzte sich Meppen mit 4:1 gegen Magdeburg durch. Ava Kusch und Karoline Jansen sorgten früh für klare Verhältnisse, Ida Egbers erhöhte mit einem sehenswerten Treffer auf 3:0. Nach dem zwischenzeitlichen 3:1 durch Delania Kaya stellte Egbers mit ihrem zweiten Treffer den 4:1-Endstand her.
Kategorien: Futsal
Autor: dfb
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