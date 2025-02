Drittes und letztes Heimspiel der deutschen Futsal-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation: Am 11. April (ab 18.30 Uhr) empfängt die DFB-Auswahl Rumänien in der Dresdner BallsportARENA. Karten dafür sind nun im DFB-Ticketshop erhältlich.

Gegen Rumänien hat das Team von Bundestrainer Marcel Loosveld weiter Chancen, sich für die Europameisterschaft 2026 in Lettland und Litauen zu qualifizieren, braucht dafür mit großer Wahrscheinlichkeit einen hohen Sieg. Deutschland liegt in der Vierergruppe hinter der Ukraine und Rumänien auf Platz drei. Vierter Gruppengegner ist Zypern, wo vier Tage später das letzte Gruppenspiel stattfindet.

Tickets für das Länderspiel gegen Rumänien in Dresden gibt es ab 5 Euro. Karten der Kategorie 1 kosten 20 Euro (ermäßigt 15 Euro), der Kategorie 2 15 Euro (ermäßigt 10 Euro). Für Gruppen ab zehn Personen sind Tickets für 7,50 Euro erhältlich. Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen für den Eintritt in beiden Kategorien 5 Euro.

Für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.

Spiele der EM-Qualifikation

12. Dezember 2024: Rumänien – Deutschland 6:0

18. Dezember 2024: Deutschland – Zypern 2:1

31. Januar 2025: Deutschland – Ukraine 3:5

4. Februar 2025: Ukraine – Deutschland 9:0

11. April 2025, 18.30 Uhr: Deutschland – Rumänien (Dresden, BallsportARENA)

15. April 2025, 10 Uhr: Zypern – Deutschland