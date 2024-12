Heimsieg vor Rekordkulisse: DFB-Team bezwingt Zypern 2:1

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat den ersten Sieg der EM-Qualifikation eingefahren. Beflügelt von 3.484 Fans in der ausverkauften SWT Arena in Trier legte das DFB-Team über weite Strecken einen dominanten Auftritt hin und bezwang Zypern vor den Augen von DFB-Präsident Bernd Neuendorf verdient mit 2:1 (1:0). Matias Block (14.) und Onur Saglam (26.) trafen für Deutschland, Andreas Savva (21.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen.

"Ich bin sehr beeindruckt, mit welcher Dynamik unsere Spieler auf engstem Raum agieren und wie nahe auch die Fans am Spiel und der Mannschaft dran sind", sagte Neuendorf sichtlich begeistert. "In Trier haben wir nicht nur das sechste ausverkaufte Futsal-Länderspiel in Folge erlebt, sondern mit 3.484 Fans vor Ort auch einen neuen Zuschauerrekord. Mein großer Dank gilt hierbei Marcel Loosveld und seinem gesamten Team, die mit vollem Einsatz die Entwicklung des Futsals in Deutschland vorantreiben - sowie allen Beteiligten und den Verantwortlichen beim Fußballverband Rheinland, die in Trier für einen fantastischen Rahmen gesorgt haben."

"Wir hätten den Fans noch mehr Tore gegönnt"

"Ich bin natürlich happy, dass wir am Ende gewonnen haben", so Bundestrainer Marcel Loosveld nach der Partie. "Wir müssen schon nach zehn Minuten 3:0 oder 4:0 führen. Das waren ausgezeichnete Chancen, aber der Torwart hat gut gehalten. Am Ende wurde es schwierig. Wir machen dann noch ein schönes 2:1 und damit sind wir zufrieden. Zypern hat ein unglaublich schnelles Umschaltspiel, aber im Prinzip haben die Jungs es gut gemacht. Am Ende gab es ein, zwei Szenen, wo wir zu langsam reagiert haben. Wir haben viel mehr Chancen kreiert, die rein müssen. Wir hätten den Fans das eine oder andere Tor mehr gegönnt. "

Deuschland machte von Beginn an mächtig Dampf und war die klar bessere Mannschaft. Die Gäste schafften es kaum aus der eigenen Hälfte heraus und hatten Glück, dass Gabriel Oliveira nach wenigen Sekunden etwas zu lange zögerte und knapp rechts verzog (2.).

Block erlöst die deutschen Fans

Nahezu im Minutentakt kam die deutsche Auswahl zu Möglichkeiten. Die besten Chancen hatten Maximilian Grünberg (6.) aus kurzer Distanz sowie Oliveira (8.), dessen tollen Schuss der zyprische Keeper Paraskevas Psilogenis gerade so an die Latte lenkte.

Beinahe wurde die mangelnde Chancenverwertung bestraft, als Alexis Tsitsos in der zehnten Minute frei vor Philipp Pless auftauchte, der deutsche Keeper blieb aber standhaft. Vier Zeigerumdrehungen später belohnte sich das DFB-Team endlich für den guten Auftritt: Eine herrliche Einzelaktion von Block sorgte nicht nur für gute Stimmung bei den Fans, sondern auch für eine knappe Pausenführung.

Kalte Dusche nach Wiederanpfiff

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag: Mit einem Doppelpass hob Zypern die deutsche Abwehr aus den Angeln, Savva war der Nutznießer und glich aus. Die SWT Arena verstummte allerdings nur kurz, fünf Minuten nach dem Ausgleich traf Saglam traumhaft und stellte den alten Abstand wieder her.

Anders als im ersten Durchgang war Zypern mittlerweile immer wieder nach Umschaltsituationen gefährlich. Deutschland machte zwar weiterhin das Spiel und hatte einige gute Abschlüsse, verpasste es aber, den dritten Treffer nachzulegen. So witterten die Gäste ihre Chance und hielten die Partie bis zum Ende offen. Der Ausgleich sollte nicht mehr gelingen, stattdessen sorgte der Schlusspfiff für kollektives Durchatmen.

Für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft geht es am 31. Januar weiter, mit der Ukraine wartet dann der vermeintlich stärkste Gegner der EM-Qualifikation.