Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft absolviert ihr nächstes Heimspiel in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2026 in Lettland und Litauen. Am heutigen Freitagabend (ab 18.30 Uhr) empfängt die DFB-Auswahl in der ausverkauften EWS Arena in Göppingen die Ukraine. Die Partie gegen den WM-Dritten des Vorjahres wird live bei DAZN übertragen und ist zudem auf dem YouTube-Kanal des DFB im Livestream zu sehen.

Mit der Ukraine trifft die deutsche Mannschaft auf den wohl stärksten Gruppengegner. "Wir erwarten einen sehr, sehr guten Gegner, aber wir haben uns gut vorbereitet und wollen es der Ukraine so schwer wie möglich machen" sagt Bundestrainer Marcel Loosveld. "Wir freuen uns auf eine ausverkaufte Arena in Göppingen und wollen gemeinsam mit unseren Fans die Chance auf die EM-Qualifikation wieder in die eigene Hand nehmen."

Im Dezember war das DFB-Team mit einem 0:6 in Rumänien und einem 2:1 gegen Zypern in die EM-Qualifikation gestartet. Damit liegt Deutschland in der Gruppe 1 auf Rang drei. Lediglich der Sieger der Vierergruppe ist direkt für die Endrunde qualifiziert. Die besten acht Zweiten der insgesamt zehn Qualifikationsgruppen spielen in einer Playoff-Runde die verbleibenden vier EM-Tickets aus.

Die Spiele in der EM-Qualifikation:

31. Januar 2025 (ab 18.30 Uhr): Deutschland – Ukraine (Göppingen, EWS Arena)

4. Februar 2025 (ab 18 Uhr): Ukraine – Deutschland

11. April 2025: Deutschland – Rumänien (Dresden, BallsportARENA)

15. April 2025: Zypern – Deutschland

125 Jahre DFB - 125 Jahre Fußballliebe

In Leipzig, genauer gesagt im "Restaurant zum Mariengarten", wurde am 28. Januar 1900 der Deutsche Fußball-Bund gegründet. Seinerzeit gehörten dem Verband überschaubare 90 Vereine an, aber das änderte sich rasch. Heute gibt es mehr als 24.000 Klubs mit mehr als 7,7 Millionen Mitgliedern. Dazwischen hat der DFB eine bewegte und bewegende Geschichte hingelegt, mit vielen Titeln, Tränen und Triumphen. 125 Jahre DFB bedeuten auch 125 Jahre Fußballliebe - für uns Anlass genug, auf dfb.de/fussballliebe zu sagen: "Ti amo, Fußball!" Auf dieser DFB.de-Subsite wollen wir auch mit den Fans und Fußballinteressierten in den Austausch kommen. Ab Februar sammeln wir hier eure Themen - und machen sie zu unseren Themen.