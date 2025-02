Futsal-Nationalmannschaft verliert auch zweites Duell mit der Ukraine

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation auch den zweiten Vergleich mit dem WM-Dritten Ukraine verloren. In der moldawischen Hauptstadt Chisinau unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Marcel Loosveld 0:9 (0:3). Den ersten Vergleich hatten die Ukrainer am vergangenen Freitag in Göppingen 5:3 (5:2) für sich entschieden.

"Es war ein anderes Spiel, als am Freitag in Göppingen. Die Ukraine hat heute gezeigt, warum sie WM-Dritter und ein absolutes Weltklasseteam ist", sagte Marcel Loosveld. "Die vielen Ausfälle, die wir zu verkraften hatten, sind nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Wenn es etwas Positives am heutigen Abend gibt, dann, dass unsere jungen Spieler hier wertvolle Erfahrungen haben sammeln können."

Nachdem die deutsche Mannschaft zunächst in der Abwehr gegen spielbestimmende Gastgeber konzentriert zuwerke ging und sich zudem ein ums andere Mal auf Keeper Pavlos Wiegels verlassen konnte, führte ein schneller Konter in der vierten Minute zum 0:1 durch Yevhenii Zhuk.

Kojic scheitert knapp, Ukraine eiskalt

Die deutsche Fünf tauchte nun auch erstmals vor dem gegnerischen Tor auf, Muhammet Sözer zwang Oleksandr Sukhov zu einer Parade (7.). Der Treffer aber fiel fast postwendend auf der Gegenseite erneut duch Zhuk (7.).

Nach einem Traumpass von Kim Herterich hatte dann Ermin Kojic die beste deutsche Chance, brachte den Ball freistehend aber nicht an Sukhov vorbei (13.). Stattdessen erhöhte Andrii Melnyk nach einer starken Einzelleistung auf 0:3 (17.).

Die Ukraine kam wie die Feuerwehr aus der Kabine: Nur acht Sekunden dauerte es, bis Danyil Abakshyn auf 0:4 stellte (21.). Die deutsche Auswahl wehrte sich weiter nach Kräften, tat sich gegen äußerst ballsichere Ukrainer aber schwer, in Abschlusspositionen zu kommen.

Ukraine macht es am Ende deutlich

Zumindest das Glück war der Mannschaft nun zwischenzeitlich hold: Rostyslav Semenchenkos Volleyabnahme klatschte nur an den Pfosten (25.). Zwei Minuten später hieß es dann nach einem weiteren Konter doch 0:5 durch Mykola Mykytiuk (27.). Und Abakshyn legte wenig später nach tollem Anspiel nach (28.).

Artem Fareniuk (31.) und Zhuk (32.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe, Wiegels im deutschen Tor verhinderte danach den einen oder anderen Treffer mehr. Gegen den vierten Treffer Zhuks (38.) war aber dann auch der deutsche Schlussmann machtlos. Suad Ak hatte in der Schlussphase zweimal die Chance, zu verkürzen, verzog jedoch jeweils knapp (38., 39.).

