EM-Quali: U 19 bezwingt Gastgeber Litauen

Die deutsche U 19-Futsal-Nationalmannschaft hat Gastgeber Litauen im zweiten Spiel der EM-Qualifikation 3:1 bezwungen, muss im "Finale" am Samstag gegen Malta aber sehr hoch gewinnen oder auf Schützenhilfe hoffen, um die nächste Runde zu erreichen. Zum Auftakt hatte sich das Team von DFB-Trainer Daniel Gerlach gestern 1:1 von Georgien getrennt.

"In einer so dominant geführten Partie mit vielen guten Chancen kann das Resultat höher ausfallen als mit zwei Toren Differenz", sagte Cheftrainer Gerlach. "Hervorheben möchte ich, wie druckvoll wir in die 2. Halbzeit gestartet sind und diesen Teamgeist bis zum Ende aufrechterhalten haben."

Schneller Doppelschlag nach der Pause

Fritz Fiedler (5.) brachte den deutschen Futsal-Nachwuchs früh auf die Siegerstraße. Das DFB-Team blieb weiter am Drücker, ein weitere Treffer vor der Halbzeitpause sollte aber nicht mehr fallen. Umso besser kamen die Jungs von Daniel Gerlach aus der Kabine, Samuel Melissopoulos erhöhte nur neun Sekunden nach Wiederanpfiff auf 2:0. Franz Born (23.) schraubte das Ergebnis zwei Minuten später weiter in die Höhe, der Anschlusstreffer von Matas Baltakys (34.) kam zu spät.

Zum Abschluss der 1. Qualirunde trifft Deutschland am Samstag (ab 15.30 Uhr) auf Malta. Aktuell steht das DFB-Team punktgleich mit Georgien (je vier Zähler) auf Platz zwei, jedoch haben die Georgier, die es am letzten Spieltag mit Gastgeber Litauen zu tun bekommen, ein um sieben Treffer besseres Torverhältnis. Nur der Gruppenerste zieht in die nächste Qualifikationsrunde ein.