U 19 startet mit Remis in EM-Qualifikation

Die deutsche U 19-Futsal-Nationalmannschaft ist mit einem Punktgewinn in die EM-Qualifikation gestartet. Die Mannschaft von Trainer Daniel Gerlach trennte sich im Auftaktspiel der Qualifikations-Vorrunde in Litauen mit 1:1 (0:0) von der Mannschaft aus Georgien.

"Es war das erwartet intensive Spiel, dessen Ausgang bis zur letzten Sekunde offen blieb. Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf gerecht wider. Das Wichtigste ist, dass wir es vor den verbleibenden zwei Spielen gegen Litauen und Malta selbst in der Hand haben, uns für die nächste Runde zu qualifizieren.", resümierte Gerlach nach der Partie.

In einem umkämpften Duell fielen im ersten Durchgang keine Tore. Doch schon kurz nach der Pause erzielte Theodoros Xydias nach einem Steckpass in der 22. Minute die Führung für die DFB-Auswahl. Die Freude währte allerdings nur kurz, weil Airapetyan zwei Minuten später zum Ausgleich für Georgien traf. In den Schlussminuten hatte vor allem die deutsche Mannschaft die besseren Tormöglichkeiten, schlussendlich blieb es aber beim Unentschieden. Schon am morgigen Donnerstag (ab 18.30 Uhr deutscher Zeit) steht das Spiel gegen Gastgeber Litauen auf dem Programm. Am Samstag folgt das letzte Gruppenspiel gegen Malta. Der Gruppensieger spielt Ende März in der Qualifikations-Hauptrunde zur Europameisterschaft 2025 in der Republik Moldau. Gegner dort sind Italien, Rumänien und die Slowakei.