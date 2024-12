Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft ist mit einer deutlichen Niederlage in die EM-Qualifikation gestartet. In der City Hall Arena in Targu Mures unterlag die Mannschaft von Trainer Marcel Loosveld Rumänien mit 0:6 (0:3). Trotz zahlreicher guter Torchancen konnte das DFB-Team keinen Treffer erzielen und scheiterte immer wieder am starken rumänischen Torhüter Toni Tonita. Istvan Hadnagy (1. und 20.) und Andor Balint (5. und 25.) erzielten jeweils zwei Tore für Rumänien. Darius Nastai und Mihnea Toader erhöhten in der zweiten Halbzeit.

"Wir sind selbstverständlich sehr enttäuscht von unserem Auftakt in die EM-Qualifikation und dem klaren Ergebnis", sagte Loosveld. "Wir waren den Rumänen heute vor allem bei der Intensität unterlegen. Für uns geht es jetzt darum, den Schalter umzulegen und am kommenden Mittwoch in Trier gegen Zypern die ersten drei Punkte einzufahren."

Rückstand nach 13 Sekunden

Die deutsche Nationalmannschaft erwischte gegen hellwache Rumänen keinen guten Start in die Partie. Bereits nach 13 Sekunden traf Istvan Hadnagy nach einem Einkick zur rumänischen Führung. In der 5. Spielminute erhöhte Andor Balint auf 2:0 für die Gastgeber. Erst mit dem Zwei-Tore-Rückstand kam das DFB-Team besser ins Spiel. Die erste deutsche Torchance durch Suad Ak konnte Rumäniens Torhüter Toni Tonita gerade noch zur Ecke abwehren (5.).

Auch bei Schüssen von Muhammet Sözer und Fouad Aghnima parierte Tonita stark (8., 9.). Deutschland lief im ersten Durchgang immer wieder an, doch auch die Gelegenheiten von Ak (13.) und Gabriel Oliveira (19.) brachten nicht den erhofften Anschlusstreffer. So war es Istvan Hadnagy, der kurz vor der Pause mit seinem zweiten Treffer das 3:0 für Rumänien erzielte (20.).

Rumänien effizient vor dem Tor

Die deutsche Nationalmannschaft kam spielbestimmend aus der Pause und hatte durch Oliveira die erste Chance der zweiten Halbzeit (21.). Viele Fouls sorgten in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit dafür, dass kaum Spielfluss aufkam. Die Rumänen nutzten ihre erste Chance durch Andor Balint und erhöhten auf 4:0 (25.). Die beste Chance auf den ersten deutschen Treffer hatte Kapitän Christopher Wittig, der jedoch nur den Pfosten traf (30.). Maximilian Grünberg und Oliveira scheiterten mit einer Doppelchance an Tonita (34.). Die Rumänen blieben vor dem Tor effizient und erzielten durch Darius Nastai das 5:0 (37.) Den Schlusspunkt setzte Mihnea Toader mit dem 6:0 (40.).

Am kommenden Mittwoch (ab 18.30 Uhr) geht es für die Futsal-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation weiter. In Trier trifft Deutschland vor ausverkauftem Haus auf Zypern.