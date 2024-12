Futsal: EM-Quali gegen Zypern live im Stream

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft absolviert ihr erstes Heimspiel der Qualifikation für die Europameisterschaft 2026 in Lettland und Litauen. Am Mittwochabend (ab 18.30 Uhr) empfängt das Team von Bundestrainer Marcel Loosveld Zypern in der Trierer SWT Arena.

Das Duell wird live bei DAZN übertragen und ist zudem auf dem YouTube-Kanal des DFB im Livestream zu sehen.

Loosveld: "Müssen voll da sein"

Zum Auftakt in die EM-Qualifikation unterlag das deutsche Team am vergangenen Donnerstag mit 0:6 in Rumänien. "Wir haben das Rumänien-Spiel analysiert und abgehakt, unser voller Fokus liegt auf dem heutigen Gegner", sagt Loosveld. "Uns erwartet ein intensives Spiel gegen Zypern, daher ist klar: Wir müssen von der ersten bis zur letzten Sekunde voll da sein. Wir freuen uns auf ein ausverkauftes Haus in Trier und wollen gemeinsam mit unseren Fans die ersten drei Punkte holen."

In der EM-Qualifikationsgruppe 1 trifft Deutschland in Hin- und Rückspiel neben Rumänien und Zypern auf die Ukraine. Lediglich der Erstplatzierte der Vierergruppe ist direkt für die Endrunde qualifiziert. Die besten acht Gruppenzweiten der insgesamt zehn Qualifikationsgruppen spielen in einer Playoff-Runde die verbleibenden vier EM-Tickets aus.

Die weiteren Spieltermine in der EM-Qualifikation:

18. Dezember 2024 (ab 18.30 Uhr): Deutschland – Zypern (Trier, SWT-Arena)

31. Januar 2025 (ab 18.30 Uhr): Deutschland – Ukraine (Göppingen, EWS Arena, Restkarten sind hier erhältlich)

4. Februar 2025: Ukraine – Deutschland

11. April 2025, EM-Qualifikation: Deutschland – Rumänien (Dresden, BallsportARENA)

15. April 2025, EM-Qualifikation: Zypern – Deutschland