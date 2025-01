EM-Quali: Loosveld nominiert Kader für Ukraine-Spiele

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft startet mit zwei EM-Qualifikationsspielen ins Jahr 2025. Dafür hat Cheftrainer Marcel Loosveld seinen 18-köpfigen Kader nominiert.

Die DFB-Auswahl trifft zweimal auf die Ukraine: Zunächst am 31. Januar (ab 18.30 Uhr) vor ausverkauftem Haus in der EWS Arena in Göppingen, dann am 4. Februar (ab 18 Uhr) im moldauischen Chișinău. Zum Auswärtsspiel wird der Kader auf 16 Spieler reduziert werden.

Loosveld: "Große Herausforderung"

"Wir stehen vor einer großen Herausforderung, gegen die Ukraine sind wir natürlich in der Außenseiterrolle", sagt Marcel Loosveld. "Aber wir haben bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass wir gemeinsam mit unseren Fans in der Lage sein können, es solchen Top-Gegnern sehr schwer zu machen. Wenn uns das gelingt, können wir hoffentlich auch gegen den stärksten Gruppengegner punkten."

Die Ukraine, WM-Dritter von 2024, führt die Qualifikationsgruppe 1 mit sechs Punkten an. Deutschland liegt mit drei Zählern auf Rang drei hinter Rumänien, das ebenfalls drei Punkte hat. Das DFB-Team war im Dezember mit einem 0:6 in Rumänien in die Qualifikation gestartet, gefolgt von einem 2:1-Heimerfolg gegen Zypern.

Lediglich der Erstplatzierte der Vierergruppe ist direkt für die Endrunde 2026 in Lettland und Litauen qualifiziert. Der Gruppenzweite spielt mit den Zweiten der anderen sieben Qualifikationsgruppen in einer Playoffrunde die verbleibenden vier EM-Tickets aus.

Die Spieltermine in der EM-Qualifikation:

31. Januar 2025: Deutschland – Ukraine (Göppingen, EWS Arena)

4. Februar 2025: Ukraine – Deutschland

11. April 2025: Deutschland – Rumänien (Dresden, BallsportARENA)

15. April 2025: Zypern – Deutschland