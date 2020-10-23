Masterplan Amateurfußball
Der Masterplan Amateurfußball ist das zentrale Steuerungs‑ und Entwicklungsinstrument des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zur Stärkung des Amateurfußballs in Deutschland.
Das übergeordnete Ziel ist es, das weltweit einzigartige, bundesweit flächendeckende Netz von Fußballvereinen und Klubs mit Fußballangeboten in Deutschland zu erhalten und zu stärken. Zur Erreichung dieses Ziels arbeitet der DFB eng mit den Regional- und Landesverbänden zusammen. Auch die DFL unterstützt den Masterplan im Rahmen des Grundlagenvertrags langfristig.
Der aktuelle Masterplan umfasst die Umsetzungsjahre 2026-2029 und schließt nahtlos an die bisherigen drei Laufzeiten seit 2013 an. Die Umsetzung ist gemäß dem offiziellen Votum des DFB-Bundestages und des Beschlusses des DFB-Präsidiums für alle 21 Landesverbände verbindlich.
Mit einer Kombination aus Pflicht- und Wahlmaßnahmen schafft der Masterplan einerseits bundesweit einheitliche Qualitätsstandards, bietet den Landesverbänden gleichzeitig jedoch die Möglichkeit, eigene Schwerpunkte zu setzen und die individuelle Entwicklung zu fördern.
Der Masterplan Amateurfußball gliedert sich in vier Handlungsfelder
Die Vereinsentwicklung stellt einen wesentlichen Baustein bei der Erreichung des übergeordneten Ziels dar, das flächendeckende Netz von Amateurfußballvereinen in Deutschland zu erhalten und zu stärken. Es wird die Grundlage geschaffen, Vereinen die Gestaltung eines aktiven und nachhaltigen Vereinslebens zu ermöglichen. Im Handlungsfeld der Vereinsentwicklung werden Vereine sowie deren Engagierte dabei unterstützt, gesellschaftliche sowie alltägliche Herausforderungen des Vereins zu meistern.
Die Organisation des Spielbetriebes ist das Kerngeschäft der Verbände und Bezirke/Kreise. Darüber hinaus ist die Zielsetzung Formate für alternative Spielangebote – insbesondere für die Nutzung auf der Kreis- und Vereinsebene zu entwickeln, um sicherzustellen, dass die Angebote der Verbandsstrukturen und Vereine auch zukünftig bestmöglich zu den Anforderungen der Spieler*innen passen und Mitglieder gewonnen sowie langfristig gebunden werden.
Qualifizierung ist die Querschnittsaufgabe, um Menschen zu befähigen, die Aufgaben der Handlungsfelder Vereinsentwicklung, Verbandsentwicklung und Spielbetrieb & Fußballangebote qualitativ bestmöglich umzusetzen. Die Aus-, Fort- & Weiterbildung relevanter Zielgruppen sorgt damit für eine nachhaltige Stärkung des Amateurfußballs. Das übergeordnete Ziel ist die stetige Steigerung der Anzahl an qualifizierten Menschen in den Vereinen und Verbänden. Zentral dafür sind hochwertige Qualifizierungsangebote.
Die Fußballlandesverbände und der DFB wollen das Thema Verbandsentwicklung gemeinsam angehen, um die Effizienz und Effektivität ihrer Arbeit zu maximieren. Ein zentraler Anlass für diese Zusammenarbeit ist die Notwendigkeit, die Wirtschaftlichkeit und organisatorische Struktur der Verbände weiter zu optimieren. Im Handlungsfeld werden dazu Formate gebündelt, die LV und DFB gemeinsam umsetzen, um Leistungen für Vereine zu stärken und über den Masterplan priorisierte Entwicklungsthemen gezielt umzusetzen.
Maßnahmenstruktur Masterplan 2026-2029
Jedem Handlungsfeld sind konkrete Projekte, Aktivitäten und Formate zu verschiedenen Fachthemen zugeordnet. Die Erarbeitung der Maßnahmen für den Masterplan folgt drei festen Grundsätzen:
- Jede Maßnahme im Masterplan muss auf die Zielsetzung mindestens eines der vier Handlungsfelder positiv einwirken.
- Der Masterplan schafft flächendeckend einheitliche Standards (Pflichtmaßnahmen) und ermöglicht die individuelle Bearbeitung landesverbandsspezifischer Herausforderungen (Wahlmaßnahmen).
- Die Maßnahmen im Masterplan werden anhand spezifischer Kennzahlen laufend in ihrer Wirksamkeit evaluiert.
Eine Sammlung von Maßnahmen die verpflichtend für alle Landesverbände anhand abgestimmter Qualitätskriterien im Rahmen des individuellen LV-Masterplans umzusetzen sind.
Eine Auswahl optionaler Maßnahmen, die je nach Bedarf im jeweiligen Landesverband zum individuellen Masterplan hinzugenommen und anhand abgestimmter Qualitätskriterien umgesetzt werden können.
Neue Projekte, die im Kontext der Zielsetzung des Masterplans in einer kleinen Anzahl an Verbänden pilotiert und anschließend evaluiert werden. Eine Ausweitung und ggf. spätere Integration der Pilotprojekte als vollwertige Pflicht- oder Wahlmaßnahme in den Masterplan sind möglich.
Maßnahmenkatalog 2026 & 2027
Maßnahmen im Detail
DFB-Club-Berater*innen unterstützen Amateurvereine
Ehrenamtspreise des DFB
Schulfußball: Fußball-AG, Weiterbildungen & mehr
Schiri Toolbox
Bundesjugendtag verabschiedet Maßnahmenkatalog für Jugendfußball der Zukunft
Fair Play-Medaille
Basisangebote für den Amateurfussball im Überblick
DFB-Junior-Coach
Kindertrainer*in Zertifikat
Jugendtrainer*in-Zertifikat
DFB-Mobil
Walking Football Zertifikat
DFB-Staffelleiterzertifikat
Erfolgsprojekt DFB-Assist: Zweite Projektphase läuft
Das DFB-Punktespiel, die bundesweite Aktivierungsaktion für Vereine, unterstützt die Umsetzung des Masterplans, indem es Vereine mobilisiert, öffentliche Sichtbarkeit schafft und Engagement im Amateurfußball fördert.