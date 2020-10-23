Der Masterplan Amateurfußball ist das zentrale Steuerungs‑ und Entwicklungsinstrument des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zur Stärkung des Amateurfußballs in Deutschland.

Das übergeordnete Ziel ist es, das weltweit einzigartige, bundesweit flächendeckende Netz von Fußballvereinen und Klubs mit Fußballangeboten in Deutschland zu erhalten und zu stärken. Zur Erreichung dieses Ziels arbeitet der DFB eng mit den Regional- und Landesverbänden zusammen. Auch die DFL unterstützt den Masterplan im Rahmen des Grundlagenvertrags langfristig.

Der aktuelle Masterplan umfasst die Umsetzungsjahre 2026-2029 und schließt nahtlos an die bisherigen drei Laufzeiten seit 2013 an. Die Umsetzung ist gemäß dem offiziellen Votum des DFB-Bundestages und des Beschlusses des DFB-Präsidiums für alle 21 Landesverbände verbindlich.