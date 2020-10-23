DFB, Deutscher Fussball-Bund, Die DFB Kinderfussball-Tour auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main, Frankfurt am Main, 08.06.2024, Fotos: Thomas Boecker/DFB

Masterplan Amateurfußball

Der Masterplan Amateurfußball ist das zentrale Steuerungs‑ und Entwicklungsinstrument des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zur Stärkung des Amateurfußballs in Deutschland.

Das übergeordnete Ziel ist es, das weltweit einzigartige, bundesweit flächendeckende Netz von Fußballvereinen und Klubs mit Fußballangeboten in Deutschland zu erhalten und zu stärken. Zur Erreichung dieses Ziels arbeitet der DFB eng mit den Regional- und Landesverbänden zusammen. Auch die DFL unterstützt den Masterplan im Rahmen des Grundlagenvertrags langfristig.

Der aktuelle Masterplan umfasst die Umsetzungsjahre 2026-2029 und schließt nahtlos an die bisherigen drei Laufzeiten seit 2013 an. Die Umsetzung ist gemäß dem offiziellen Votum des DFB-Bundestages und des Beschlusses des DFB-Präsidiums für alle 21 Landesverbände verbindlich. 

Entwicklung Masterplan

Mit einer Kombination aus Pflicht- und Wahlmaßnahmen schafft der Masterplan einerseits bundesweit einheitliche Qualitätsstandards, bietet den Landesverbänden gleichzeitig jedoch die Möglichkeit, eigene Schwerpunkte zu setzen und die individuelle Entwicklung zu fördern.

Die kontinuierliche Unterstützung durch den DFB ermöglicht es uns, den Amateurfußball praxisnah und zukunftsorientiert für und mit unseren Vereinen zu unterstützen
Manfred Schnieders Präsident Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen

Der Masterplan Amateurfußball gliedert sich in vier Handlungsfelder

  1. Die Vereinsentwicklung stellt einen wesentlichen Baustein bei der Erreichung des übergeordneten Ziels dar, das flächendeckende Netz von Amateurfußballvereinen in Deutschland zu erhalten und zu stärken. Es wird die Grundlage geschaffen, Vereinen die Gestaltung eines aktiven und nachhaltigen Vereinslebens zu ermöglichen. Im Handlungsfeld der Vereinsentwicklung werden Vereine sowie deren Engagierte dabei unterstützt, gesellschaftliche sowie alltägliche Herausforderungen des Vereins zu meistern.

  2. Die Organisation des Spielbetriebes ist das Kerngeschäft der Verbände und Bezirke/Kreise. Darüber hinaus ist die Zielsetzung Formate für alternative Spielangebote – insbesondere für die Nutzung auf der Kreis- und Vereinsebene zu entwickeln, um sicherzustellen, dass die Angebote der Verbandsstrukturen und Vereine auch zukünftig bestmöglich zu den Anforderungen der Spieler*innen passen und Mitglieder gewonnen sowie langfristig gebunden werden.

  3. Qualifizierung ist die Querschnittsaufgabe, um Menschen zu befähigen, die Aufgaben der Handlungsfelder Vereinsentwicklung, Verbandsentwicklung und Spielbetrieb & Fußballangebote qualitativ bestmöglich umzusetzen. Die Aus-, Fort- & Weiterbildung relevanter Zielgruppen sorgt damit für eine nachhaltige Stärkung des Amateurfußballs. Das übergeordnete Ziel ist die stetige Steigerung der Anzahl an qualifizierten Menschen in den Vereinen und Verbänden. Zentral dafür sind hochwertige Qualifizierungsangebote.

  4. Die Fußballlandesverbände und der DFB wollen das Thema Verbandsentwicklung gemeinsam angehen, um die Effizienz und Effektivität ihrer Arbeit zu maximieren. Ein zentraler Anlass für diese Zusammenarbeit ist die Notwendigkeit, die Wirtschaftlichkeit und organisatorische Struktur der Verbände weiter zu optimieren. Im Handlungsfeld werden dazu Formate gebündelt, die LV und DFB gemeinsam umsetzen, um Leistungen für Vereine zu stärken und über den Masterplan priorisierte Entwicklungsthemen gezielt umzusetzen.

Die klare Fokussierung auf vier zentrale Handlungsfelder schafft Orientierung und Struktur.
Christian OkunPräsident Hamburger Fußball-Verband

Maßnahmenstruktur Masterplan 2026-2029

Jedem Handlungsfeld sind konkrete Projekte, Aktivitäten und Formate zu verschiedenen Fachthemen zugeordnet. Die Erarbeitung der Maßnahmen für den Masterplan folgt drei festen Grundsätzen:

  • Jede Maßnahme im Masterplan muss auf die Zielsetzung mindestens eines der vier Handlungsfelder positiv einwirken. 
  • Der Masterplan schafft flächendeckend einheitliche Standards (Pflichtmaßnahmen) und ermöglicht die individuelle Bearbeitung landesverbandsspezifischer Herausforderungen (Wahlmaßnahmen).
  • Die Maßnahmen im Masterplan werden anhand spezifischer Kennzahlen laufend in ihrer Wirksamkeit evaluiert.

  1. Eine Sammlung von Maßnahmen die verpflichtend für alle Landesverbände anhand abgestimmter Qualitätskriterien im Rahmen des individuellen LV-Masterplans umzusetzen sind.

  2. Eine Auswahl optionaler Maßnahmen, die je nach Bedarf im jeweiligen Landesverband zum individuellen Masterplan hinzugenommen und anhand abgestimmter Qualitätskriterien umgesetzt werden können.

  3. Neue Projekte, die im Kontext der Zielsetzung des Masterplans in einer kleinen Anzahl an Verbänden pilotiert und anschließend evaluiert werden. Eine Ausweitung und ggf. spätere Integration der Pilotprojekte als vollwertige Pflicht- oder Wahlmaßnahme in den Masterplan sind möglich.

Maßnahmenkatalog 2026 & 2027

Maßnahmen im Detail

WOLFSBURG, GERMANY - SEPTEMBER 09: First Club Berater*innen Event at Volkswagen Arena on September 9, 2022 in Wolfsburg, Germany. (Photo by Matthias Kern/Getty Images for DFB)

DFB-Club-Berater*innen unterstützen Amateurvereine

2022 Getty Images

DFB-Club-Berater*innen unterstützen Amateurvereine

Das Projekt Club-Berater*innen wird von DFB-Partner Volkswagen unterstützt und ist Teil des Masterplan 2026-2029, der die Vereinsqualität verbessern und den Vereinsfußball stabilisieren soll
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NIENBURG, GERMANY - APRIL 11: Hannah Pielhop of SC Marklohe poses for "Amateurs of the Year" on April 11, 2025, in Nienburg, Germany. (Photo by Teresa Kroeger/Getty Images for DFB)

Ehrenamtspreise des DFB

2025 Getty Images

Ehrenamtspreise des DFB

Seit 1997 verleiht der DFB in Zusammenarbeit mit seinen Landesverbänden jährlich den "DFB-Ehrenamtspreis". Jeder Verein hat hierbei die Möglichkeit hochengagierte Vereinsmitarbeiter*innen für die Auszeichnung vorzuschlagen.
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FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - SEPTEMBER 04: School children are photographed during a sports lession at Carl-von-Weinberg-Schule on September 04, 2025 in Frankfurt am Main, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images for DFB)

Schulfußball: Fußball-AG, Weiterbildungen & mehr

2025 Getty Images

Schulfußball: Fußball-AG, Weiterbildungen & mehr

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und seine Landesverbände rufen das "Jahr der Schule" aus. Ziel der bundesweiten Initiative ist es, mehr Bewegung und Sport in den Schulalltag zu bringen.
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Schiri Toolbox

Schiri Toolbox

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Bundesjugendtag verabschiedet Maßnahmenkatalog für Jugendfußball der Zukunft

Bundesjugendtag verabschiedet Maßnahmenkatalog für Jugendfußball der Zukunft

Unter dem Motto "Kicken mit Spielfreude - Wachsen im Team" hat der DFB-Bundesjugendtag 2025 einen wegweisenden Maßnahmenkatalog zur Weiterentwicklung des Jugendfußballs in Deutschland verabschiedet.
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Fair Play-Medaille

Fair Play-Medaille

Bereits seit 1997 verleiht der DFB jährlich die „Fair Play-Medaille“ und zeichnet damit besonders faire Spieler*innen, Mannschaften sowie Funktionär*innen aus.
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Basisangebote für den Amateurfussball im Überblick

Basisangebote für den Amateurfussball im Überblick

Der Deutsche Fußball-Bund hilft seinen Vereinen mit unterschiedlichen Aus-, Fort- und Weiterbildungsangeboten für die Basis, die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu meistern.
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DFB-Junior-Coach

DFB-Junior-Coach

Der DFB-Junior-Coach ist ein Projekt, junge Menschen auszubilden und zu helfen, die ersten Schritte im Trainer*innenbereich zu gehen.
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Kindertrainer*in Zertifikat

Kindertrainer*in Zertifikat

Das Kindertrainer*innen Zertifikat bereitet Trainer*innen auf das Training mit Kindern und die zu vermittelnden Werte vor.
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Jugendtrainer*in-Zertifikat

Jugendtrainer*in-Zertifikat

Das Jugendtrainer*in-Zertifikat zeigt uns, wie wir bei den wenigen Trainingseinheiten in der Woche all unsere Spieler*innen bestmöglich individuell fördern.
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DFB-Mobil

2020 Getty Images

DFB-Mobil

Im Rahmen des Demotrainings und des Trainer*innengespräches kann nicht der gesamte Fußball erklärt werden, jedoch versuchen wir, durch altersgerechte Hinweise und fachliche Gespräche mit den Trainern*innen die Motivation für die weitere Trainer*innentätigkeit sowie Qualifizierung zu legen.
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Walking Football Zertifikat

Walking Football Zertifikat

Walking Football ist eine Fußballvariante, die inklusiv, alters- und geschlechterübergreifend ist.
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DFB-Staffelleiterzertifikat

DFB-Staffelleiterzertifikat

Staffelleiter*innen im Fußball sind Mitarbeiter*innen im Fußballverband, auf Bezirks- oder Kreisebene. Sie sollen befähigt sein, den Spielbetrieb ihrer Spielklassen zu organisieren, Vereine in Hinblick auf Spielbetriebsthemen zu beraten sowie neue Wettbewerbsformate gemeinsam mit den Vereinen zu entwickeln.
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Erfolgsprojekt DFB-Assist: Zweite Projektphase läuft

Erfolgsprojekt DFB-Assist: Zweite Projektphase läuft

Das Projekt DFB-Assist ist eine Erfolgsgeschichte: Als Teil der DFB-Strategie FF 27 gestartet, um mit den Landesverbänden eine individuell auf sie zugeschnittene Strategie im Bereich Frauen- und Mädchenfußball zu erarbeiten, läuft nunmehr die zweite Projektphase.
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Das DFB-Punktespiel, die bundesweite Aktivierungsaktion für Vereine, unterstützt die Umsetzung des Masterplans, indem es Vereine mobilisiert, öffentliche Sichtbarkeit schafft und Engagement im Amateurfußball fördert. 

Der Masterplan ist kein abstraktes Papier, sondern ein konkreter Maßnahmenkatalog, der die Entwicklung unserer Vereine aktiv begleitet.
Holger Stahlknecht Präsident Fußballverband Sachsen-Anhalt

Kader und Funktionsteam

Finanzierung

Dass die DFL im Rahmen des Grundlagenvertrages den Masterplan unterstützt, ist ein Beleg für die Einheit des deutschen Fußballs.
Peter Frymuth DFB-Vizepräsident Spielbetrieb & Fußballentwicklung

Unsere Partner

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