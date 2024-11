DFB-Schul-Cup

Darüber hinaus veranstaltet der DFB im Rahmen des Bundeswettbewerbs "JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA" (JTFO) der Schulen in Kooperation und Abstimmung mit der Deutschen Schulsport-Stiftung den DFB-Schul-Cup in der jüngsten Wettkampfklasse IV für Jungen und Mädchen auf Kleinfeld. Das Besondere an diesem Wettbewerb ist, dass er sich zum einen aus zwei Teilen zusammensetzt (Technikwettbewerb und Spiel) und zum anderen bis zum großen Bundesfinale in der Sportschule Bad Blankenburg führt. Jährlich nehmen ca. 60.000 Schüler*innen am Wettbewerb teil. Alle Informationen zum Anmeldeverfahren erhalten Sie über Ihr zuständiges Schul- bzw. Kultusministerium.

Die Ansprechpartner in den zuständigen Bildungsministerien der Bundesländern mit weitere Informationen zur Qualifikation und zum anschließenden Anmeldeverfahren finden Sie hier.