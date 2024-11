In der C-Lizenz wird das Einmaleins des Fußballtrainings über die Landesverbände vermittelt. Egal ob für Trainer*innen im Kinder-, Jugend- oder Erwachsenenfußball: in der C Lizenz gibt es für jede*n Trainer*in das passende Profil. Die Ausbildung bereitet Trainer*innen in 120 Lerneinheiten im Blended-Learning-Format darauf vor, die fußballerische Leistung und die Persönlichkeit der Spieler*innen für Mannschaften auf Kreis- und Bezirksebene zu entwickeln.

