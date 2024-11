DFB-Fussball-Abzeichen

Mit dem DFB-Kinderbewegungs-Abzeichen möchte der DFB Kindern in Kindergärten und Bambinis im Verein ein attraktives Mitmachangebot unterbreiten. Kinder im Vorschulalter sollen entwicklungs- und altersgerecht an die Sportart "Fußball" herangeführt werden, Spaß an der Bewegung und im Umgang mit verschiedenartigen Bällen erfahren. Unterstützung finden Erzieher*innen und Bambini-Trainer*innen in detailliert ausgearbeiteten Spielformen und mit Hilfe von kostenlos zur Verfügung gestellten Materialpaketen. In einer spannenden Reise um die Welt dürfen sich die Kinder – alleine oder im Team – über die sechs Kontinente unseres Planeten spielen. Dabei robben sie beispielsweise über Eisschollen der Antarktis, balancieren Wasserkrüge durch die Wüstenlandschaft Asiens oder schließen sich einer Känguru-Familie in Australien an.