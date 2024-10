DFB-Schul-Cup 2024: Sieger auf und neben dem Platz

Das alljährlich stattfindende Bundesfinale der Schulen im Fußball in der Wettkampfklasse IV von JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA & PARALYMPICS, der DFB-Schul-Cup, fand vom 16. bis 19. September 2024 in der Landesportschule in Bad Blankenburg statt. Alle 16 Bundesländer schickten ihre Landessiegerinnen und Landessieger nach Bad Blankenburg, um den Bundessieger auszuspielen. Fairplay, Respekt, Toleranz und Teamgeist waren auf und neben dem Platz Trumpf.