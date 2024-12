Die Bewerbungsphase für die Sepp-Herberger-Awards ist gestartet. Amateurfußballvereine, Einzelpersonen und Justizeinrichtungen in ganz Deutschland können sich mit einem Projekt für den höchstdotierten Sozialpreis im deutschen Fußball bewerben.

Am 31. März werden in der VW-Autostadt in Wolfsburg die Preise verliehen. Im Rahmen einer Feierstunde mit prominenten Gästen werden Geldpreise im Wert von insgesamt 100.000 Euro vergeben. Ausgezeichnet werden herausragende Aktivitäten aus dem Handicap-Fußball, der Resozialisierung von Strafgefangenen sowie in der Kooperation zwischen Schulen und Vereinen. Zusätzlich wird in der Kategorie "Sozialwerk" in Erinnerung an Fußball-Weltmeister Horst Eckel der "Horst-Eckel-Preis" verliehen, mit dem ein Engagement für in Not geratene Fußballerinnen und Fußballer geehrt wird. Das Bewerbungsfenster schließt am Freitag, 24. Januar 2025.

Schaffert: "Suchen leuchtende Beispiele"

Akteure des organisierten Fußballs (zum Beispiel Fußballvereine, Einzelpersonen, Verbände, Schiedsrichter-Vereinigungen) und Justizeinrichtungen können über ein Online-Formular ihre Praxis-Beispiele einreichen, die sie im Jahr 2024 erfolgreich durchgeführt beziehungsweise begonnen haben.

In den Kategorien Handicap-Fußball, Resozialisierung sowie Schule und Verein erhalten je drei ausgewählte Vorschläge den mit einem Geldpreis prämierten Sepp-Herberger-Award (1. Platz/12.000 Euro, 2. Platz/8000 Euro, 3. Platz/5000 Euro). In der Kategorie Sozialwerk ist der Horst-Eckel-Preis mit 12.500 Euro dotiert. Zusätzlich wird ein Sonderpreis an eine Fußball-Stiftung (12.500 Euro) verliehen.

"Mit den Sepp-Herberger-Awards ehren wir Preisträger, die sich im Sinne unserer Stiftungssatzung engagieren und sich mit ihrem jeweiligen Wirken zum Beispiel für Menschen einsetzen, die Unterstützung benötigen", sagt DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert, Vorsitzender des Vorstands der DFB-Stiftung Sepp Herberger. "Wir suchen leuchtende Beispiele für die integrative Kraft des Fußballs und freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen", so Schaffert weiter.

Liveübertragung auf #dabeiTV bei MagentaTV

Prominente Persönlichkeiten aus Fußball und Gesellschaft werden den Preisträgern bei der Verleihung in der VW-Autostadt in Wolfsburg gratulieren. Die Veranstaltung wird live auf #dabeiTV bei MagentaTV übertragen. Volkswagen und die Deutsche Telekom unterstützen partnerschaftlich die Sepp-Herberger-Awards.

Im vergangenen Jahr zählten unter anderem der 1. CfR Pforzheim, der 1. FC Lintfort und der SV Osterland Lumpzig zu den Preisträgern. Der Horst-Eckel-Preis ging gemeinschaftlich an den TuWi Adenau und den 1. FSV Mainz 05, die zusammen ein Benefizspiel zur Unterstützung der nach der Jahrhundertflut im Ahrtal in Not geratenen Menschen organisierten.

Weitere Informationen und das Bewerbungsformular sind unter www.dfb-stiftungen.de/awards zu finden.