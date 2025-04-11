Amateurfußball
Ehrenamtspreise
Fußballhelden - Aktion Junges Ehrenamt
Seit 2015 wird der Ehrenamtsförderpreis "Fußballhelden“ ausgeschrieben. Die Ausschreibung des DFB richtet sich speziell an die Zielgruppe der jungen und talentierten Ehrenamtlichen von 18 bis 30 Jahre aus den Jugendabteilungen der Amateurvereine.
Mit den "Fußballhelden" werden im speziellen Kinder- und Jugendtrainer*innen, Jugendleiter*innen sowie Schiedsrichter*innen angesprochen. Analog zum klassischen DFB-Ehrenamtspreis wird ein*e Kreissieger*in aus jedem Fußballkreis ausgezeichnet, sodass jährlich bundesweit 257 junge, talentierte "Fußballhelden" Anerkennung erhalten. Mit Hilfe des DFB-Kooperationspartners im Bereich der Anerkennungskultur, KOMM MIT, kann der DFB hierbei eine hochwertige Auszeichnung anbieten.
Jede*r Kreissieger*in erhält eine Einladung zu einer fünftägigen "Fußball-Bildungsreise" nach Spanien. In diesem Rahmen werden den "Fußballhelden" von erfahrenen Referent*innen theoretische und praktische Kenntnisse vermittelt, die speziell auf ihr jeweiliges Einsatzgebiet im Verein zugeschnitten sind. Die Teilnahme wird allen Inhaber*innen der Trainer C- oder B-Lizenz sowie der Vereinsmanager C-Lizenz als Fortbildung zur Lizenzverlängerung anerkannt. Kinder- und Jugendtrainer*innen ohne Lizenz haben außerdem die Möglichkeit, das Kindertrainer*in- oder Jugendtrainer*in-Zertifikat zu absolvieren. Durch diesen Mehrwert profitieren nicht nur die Preisträger*innen, sondern auch deren Vereine durch die höher qualifizierten Engagierten. Zudem rundet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit verschiedenen optionalen Angeboten, hochkarätigen Sonder-Referent*innen und natürlich der Möglichkeit zur freien Freizeitgestaltung die Maßnahme ab.
"Fußballhelden-Bildungsreise" - Mit allen Kreissieger*innen nach Spanien!
Jeder Fußballkreis in Deutschland stellt eine*n Kreissieger*in der "Fußballhelden"! Die Belohnung für die Auszeichnung ist eine Einladung zur fünftägigen "Fußballhelden-Bildungsreise" nach Spanien. Bereits neun Mal sind seit 2016 jeweils über 200 Fußballheld*innen der Einladung gefolgt. Eine Woche lang wird den Teilnehmer*innen von einem hoch qualifizierten, durch den DFB zusammengestellten, Referent*innen-Team Theorie- und Praxiswissen rund um den Kinder- und Jugendfußball vermittelt. Gelernt wird in speziell auf die Bedürfnisse der Teilnehmer*innen zugeschnittenen Workshops abwechselnd auf dem Platz und in Seminarräumen. Abgerundet wird die Fortbildung durch abwechslungsreiche optionale Angebote und Freizeitaktivitäten unter der spanischen Sonne direkt am Mittelmeer! Unter anderem steht hierbei ein Ausflug nach Barcelona mit Besuch des legendären Stadions Camp Nou auf dem Programm.
Im Rahmen der "Fußballhelden-Bildungsreise" besteht für Teilnehmer*innen die Möglichkeit, die eigene Trainer C- oder B-Lizenz sowie die Vereinsmanager C-Lizenz mit 20 Lerneinheiten zu verlängern. Voraussetzung hierfür ist die komplette Teilnahme an allen Programmpunkten.
Die "Fußballhelden-Bildungsreise" findet in Santa Susanna an der Costa de Barcelona-Maresme statt. Der Ort befindet sich nördlich von Barcelona und bietet – neben langen Sandstränden, unzähligen Straßencafés und Restaurants – vielfältige Freizeitmöglichkeiten. Durchgeführt wird das Projekt gemeinsam vom DFB und seinem Kooperationspartner im Bereich der DFB-Anerkennungskultur, KOMM MIT. Die gemeinnützige Gesellschaft richtet bereits seit über 35 Jahren europaweit internationale Turniere und Bildungsreisen aus und ist somit der perfekte Partner für die Umsetzung.
Die kurzen Wege zwischen Hotel und den Sportanlagen, die in der Regel aus Kunstrasenplätzen bestehen, stellen beste Voraussetzungen dar. Somit können sich die Teilnehmer voll und ganz auf die Lerninhalte konzentrieren. Für die Zielgruppe "Jugendleiter*innen" werden ebenso spezielle Inhalte aufgenommen wie für die "Kinder- und Jugendtrainer*innen". Auch die Themen "Futsal" und "Beachsoccer" stehen auf dem Programm, sodass ein rundum vollständiges Bild vom Kinder- und Jugendfußball abgebildet werden kann. Um bestmöglich vorbereitet zu sein erhalten alle Preisträger*innen vor Ort eine einheitliche Ausstattung. Somit wird der Teamgedanke weiter gestärkt und tolle Erinnerungen geschaffen. Außerdem werden sämtliche Lerninhalte als ausgearbeitete Trainingseinheiten zur Verfügung gestellt.
Die Auszeichnung umfasst die Unterkunft im Doppelzimmer, die Verpflegung in der gesamten Woche inklusive eines traditionell katalanischen Abendessens am Abschlussabend als stimmungsvoller Höhepunkt sowie die An- und Abreise nach und von Spanien in modernen Reisebussen als Nachtfahrt von/zu verschiedenen Punkten in ganz Deutschland.
Vorschläge für Fußballhelden
Wichtige Dokumente:
Die aktuelle Ausschreibungsphase ist beendet.
Vorschläge für den DFB-Ehrenamtspreis
Die wichtigsten Voraussetzungen für die Auszeichnung sind herausragende Leistungen im Bewertungszeitraum der letzten 3 Jahre von 2022 bis 2024. Dies bedeutet wir möchten im Speziellen ehrenamtlich engagierte Vereinsmitarbeiter*innen auszeichnen, die in kürzerer Vergangenheit Besonderes geleistet haben. Welche Aufgabe oder Position die vorzuschlagende Person im Verein inne hat, ist dabei nicht entscheidend.
Welche sonstigen Kriterien für die Teilnahme wichtig sind und in die Auswertung einfließen, kannst Du in den Richtlinien einsehen. Für die Bewerbungsabgabe ist es wichtig, dass alle Angaben vollständig ausgefüllt werden. Ansonsten kann eine Bewertung und Einbeziehung in die Auswahl nicht sichergestellt werden. Vor allem die Begründung zur Auswahl ist für die Entscheidung auf Kreisebene wichtig.
Das ist der Ehrenamtspreis
Seit 1997 verleiht der DFB in Zusammenarbeit mit seinen Landesverbänden jährlich den "DFB-Ehrenamtspreis". Jeder Verein hat hierbei die Möglichkeit hochengagierte Vereinsmitarbeiter*innen für die Auszeichnung vorzuschlagen. Die Ehrenamtsbeauftragten der Kreise und Bezirke wählen anschließend mit viel Fingerspitzengefühl 257 Preisträger*innen – eine*n aus jedem Fußballkreis – aus. Die Kreissieger*innen werden, stellvertretend für viele weitere herausragend engagierte Vereinsmitarbeiter*innen - für ihre hervorragenden ehrenamtlichen Leistungen ausgezeichnet.
Alle Preisträger*innen werden zu Dankeschön-Wochenenden eingeladen, die durch die jeweiligen Landesverbände organisiert und durchgeführt werden. In diesem Rahmen erhalten die Kreissieger*innen zudem "DFB-Ehrenamts-Urkunden und -Uhren“. Die Veranstaltungen beinhalten jeweils hochinteressante Programme, die unter anderem aus öffentlichkeitswirksamen Ehrungen, sportpolitischen Diskussionen mit Prominenten und zum Beispiel Besuchen von Bundesligaspielen bestehen können.
Aus bundesweit allen Kreissieger*innen werden zusätzlich die einhundert engagiertesten Ehrenamtlichen ausgewählt und für ein Jahr in den "Club 100" des DFB aufgenommen. Diese erwartet die Einladung zur offiziellen DFB-Ehrungsveranstaltung im deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Zudem werden die Mitglieder des "Club 100" nochmals gesondert innerhalb des eigenen Vereins – dort, wo das tägliche Engagement auch stattfindet und Anerkennung besonders wichtig ist – ausgezeichnet. Im Rahmen dieser Ehrung auf Vereinsebene werden dem Verein der/des Preisträger*in zwei Mini-Tore, adidas-Fußbälle und eine symbolische Ehrungsplakette übergeben. Ein Zeichen, dass in diesem Verein besonders herausragende ehrenamtliche Leistung geliefert wird.
Die aktuelle Ausschreibungsphase ist beendet. Der nächste Zeitraum beginnt am 01.04.2026 und endet am 31.05.2026.