VfB Stuttgart setzt Serie ohne Niederlage fort

Die Serie des VfB Stuttgart ohne Niederlage in der 2. Frauen-Bundesliga geht weiter. Dem Tabellenführer gelang am 19. Spieltag mit dem 3:2 (2:1) beim FC Ingolstadt 04 der sechste Dreier aus nun neun Begegnungen mit etwas Zählbarem. Der Vorsprung auf den ersten Nichtaufstiegsplatz beträgt nun schon sechs Punkte.

In Ingolstadt sah es zunächst nicht unbedingt nach einem Erfolg der Schwäbinnen aus. Das Team von Trainer Heiko Gerber geriet durch ein Tor von Lara Felix (5.) früh in Rückstand. Leonie Haberäcker (24.) und Ex-Nationalspielerin Maximiliane Rall (45.+1) drehten für den VfB jedoch das Spiel. Zwar glich der FCI durch Nina Penzkofer (53.) aus. Der früheren Bundesliga-Torschützenkönigin Nicole Billa (74., Foulelfmeter) gelang aber noch der Siegtreffer.

Sand bleibt dran - Meppen patzt

Erster Verfolger der Stuttgarterinnen ist weiterhin der SC Sand. Das Team von Trainer Alexander Fischinger setzte sich wenige Tage nach dem 1:4 im DFB-Pokalviertelfinale beim Bundesligisten FC Carl Zeiss Jena nun 3:1 (1:0) beim Schlusslicht VfR Schwarz-Weiß Warbeyen durch und ist weiterhin nur einen Zähler von der Spitze entfernt.

Julia Matuschewski (19., Foulelfmeter), Sarah Wiesner (51.) und Pija Reininger (65.) verlängerten die Serie ohne Niederlage in der Meisterschaft auf fünf Begegnungen. Dabei holte der Sportclub 13 von 15 möglichen Punkten. Den Treffer für die Gastgeberinnen erzielte beim Debüt des neuen Cheftrainers Thomas Gerstner (für Sandro Scuderi) die eingewechselte Lotte Masseling (90.+1).

Der Tabellendritte SV Meppen musste einen herben Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen. Die Emsländerinnen hatten beim FC Viktoria Berlin 0:2 (0:0) das Nachsehen. Damit liegt das Team des Trainergespanns mit Katharina Börger und Thomas Pfannkuch nun fünf Zähler hinter einem Aufstiegsplatz zurück. Die Hauptstädterinnen bestätigten dagegen ihre aufsteigende Form. Dank der Treffer von Senanur Yavuz (61.) und Kim Urbanek (73.) holte der FC Viktoria acht Punkte aus nun vier Partien ohne Niederlage.

Der viertplatzierte 1. FSV Mainz 05 legte nach dem ersten Sieg im Jahr 2026 den nächsten Dreier nach. Dem 5:2 gegen die SG 99 Andernach ließ das Team von Trainer Takashi Yamashita nun ein 4:0 (3:0) beim 1. FFC Turbine Potsdam folgen. Für die Treffer gegen den sechsmaligen Deutschen Meister waren Vital Kats (13.), Chiara Bouziane (39.), Suguri Hashitani (40.) und Kara Bathmann (76., Handelfmeter) verantwortlich. Turbine rutschte durch die zehnte Niederlage in der laufenden Spielzeit auf einen Abstiegsplatz ab.

VfL Bochum weiter gut in Form

Der VfL Bochum stellte ebenfalls seine gute Form erneut unter Beweis. Der Tabellensechste verlängerte mit dem 1:0 (0:0) bei der SG 99 Andernach seine Serie ohne Niederlage auf sechs Begegnungen. Emely Joester (72.) machte dabei mit ihrem Treffer den vierten Sieg in diesem Zeitraum möglich. Andernach liegt nach der dritten Niederlage in Folge nun fünf Zähler hinter dem Tabellennachbarn VfL zurück.

Die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt verließ die Abstiegszone der 2. Frauen-Bundesliga. Die Hessinnen entschieden das Nachwuchsduell bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern München 3:1 (1:1) für sich. Dabei waren zunächst die Gastgeberinnen aus München durch Hanna Wegscheider (21.) in Führung gegangen. Kerstin Bogenschütz (42.) und Mira Arouna (47.) drehten mit ihren Treffern kurz vor und kurz nach der Pause das Spiel. Den Schlusspunkt setzte ein Eigentor der eingewechselten Eszter Reszler (87.) für die Mannschaft von Eintracht-Trainerin Kim Fellhauer.

Borussia Mönchengladbach befindet sich in der Tabelle weiterhin auf dem Weg nach oben. Nach dem 3:1 beim 1. FFC Turbine Potsdam behauptete sich das Team von Trainer Jonas Spengler auch 5:0 (3:0) gegen die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg - einem weiteren direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib. Ein Eigentor von Joelle Steiner (12.) leitete den höchsten Saisonsieg der Borussia ein. Mia Giesen (18.) und Sam Drissen (37.) legten noch im ersten Durchgang nach. Nach der Pause waren Lili Jones-Baidoe (49.) sowie erneut Mia Giesen (53.) erfolgreich. Für die Wolfsburgerinnen war es das erste Spiel unter Interimstrainer Andreas Arr-You. Der bisherige Chefcoach Daniel Kraus ist als Sportlicher Leiter zum Frauen-Bundesligisten SGS Essen gewechselt.