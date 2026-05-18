Mainzerin Chiara Bouziane: "Wir haben Geschichte geschrieben"

Nach Ligaprimus VfB Stuttgart hat auch Vizemeister 1. FSV Mainz 05 in der 2. Frauen-Bundesliga den erstmaligen Aufstieg in die Google Pixel Frauen-Bundesliga und damit den direkten Durchmarsch perfekt gemacht. Maßgeblichen Anteil hatte daran auch Chiara Bouziane mit 18 Treffern. Im DFB.de-Interview spricht 29 Jahre alte Angreiferin mit Mitarbeiter Peter Haidinger über den Aufstieg und die Feierlichkeiten.

DFB.de: Nach dem 5:0-Auswärtssieg beim VfR Schwarz-Weiß Warbeyen steht der sportliche Aufstieg in die Frauen-Bundesliga fest. Wie fühlt sich das an, Frau Bouziane?

Chiara Bouziane: Ich kann es noch gar nicht richtig realisieren, dass wir tatsächlich den Durchmarsch aus der Regionalliga Südwest bis nach ganz oben geschafft haben. Es ist ein unglaubliches Gefühl. Weit mehr als 100 Fans haben den Weg in das rund 300 Kilometer entfernte Warbeyen auf sich genommen und uns super unterstützt.

DFB.de: Mit welcher Zielsetzung war Mainz 05 als Aufsteiger in die Saison gestartet?

Bouziane: Vor dem Beginn der Spielzeit war ganz klar der Klassenverbleib das Ziel. Dass wir jetzt in der nächsten Saison in der Google Pixel Frauen-Bundesliga spielen dürfen, ist der absolute Wahnsinn.

DFB.de: Demnächst heißen die Gegner FC Bayern München, VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt. Wie sehr freuen Sie sich bereits auf diese Duelle?

Bouziane: Die Vorfreude ist riesengroß. Auf uns warten andere Kaliber. Auch wenn es für uns schwierig werden sollte, werden wir diese Partien vor großen Kulissen einfach nur genießen.

DFB.de: Genau wie Ligaprimus VfB Stuttgart erreichte auch Mainz 05 mit dem Aufstieg Historisches. Dabei war das Team in den ersten drei Partien nach der Winterpause ohne Sieg und eigenes Tor geblieben. Was ist danach mit dem Team passiert?

Bouziane: Wir hatten in dieser Phase auch viele Chancen, aber keinen Treffer erzielt, weil wichtige Spielerinnen ausgefallen waren. Ich hatte Rückenprobleme, und meine Sturmpartnerin Vital Kats, die mit 22 Treffern auch Torschützenkönigin wurde, musste eine Pause einlegen.

DFB.de: Hatte der starke Auftritt im März mit dem 4:2 im Topspiel beim VfB Stuttgart vor 31.000 Fans Signalwirkung?

Bouziane: Der Sieg hat auf jeden Fall viel mit der Mannschaft gemacht. Danach wussten wir, dass wir jede Mannschaft besiegen können und für uns nach oben was möglich ist. Wir hatten danach richtig Bock anzugreifen. Es war die Initialzündung für eine famose Aufholjagd.

DFB.de: Zuletzt gab es neun Siege in Serie. Was war aus Ihrer Sicht dafür entscheidend?

Bouziane: Wir haben uns kontinuierlich weiterentwickelt und genau das umgesetzt, was wir uns im Training erarbeitet hatten. Ein großes Lob geht an unser Trainerteam, das uns perfekt auf jeden Gegner eingestellt hatte.

DFB.de: Was hat die Mannschaft in dieser Saison ganz besonders ausgezeichnet?

Bouziane: Der Zusammenhalt innerhalb des Teams ist schon besonders. Wir haben auch privat viel gemeinsam unternommen, verstehen uns untereinander sehr gut. Wir haben jeden Gegner ernst genommen, aber auch den Spaß und die Leichtigkeit über die gesamte Saison nie verloren.

DFB.de: Sie waren 2024 zum FSV gewechselt, hatten zuvor bereits für den SC Sand und den SC Freiburg in der Bundesliga gespielt. Wir groß sind aus Ihrer Sicht die Unterschiede?

Bouziane: Der Abstand zwischen beiden Ligen ist schon gewaltig. Auf uns wartet während der Vorbereitung sehr viel Arbeit, damit wir das Tempo mitgehen können. Wir werden voraussichtlich etwas defensiver spielen, als wir es bislang gewohnt waren.

DFB.de: Die lokale Presse hatte Ihnen den Spitznamen "blonder Blitz" gegeben. Wie sehr gefällt Ihnen diese Umschreibung?

Bouziane: Meine Schnelligkeit und mein dynamisches Spiel haben mich schon immer ausgezeichnet. Das ist ein cooler Spitzname, der auf meine fußballerischen Eigenschaften ganz gut passt.

DFB.de: Wie wurde der Aufstieg in die Frauen-Bundesliga gefeiert?

Bouziane: Wir haben während der langen Busfahrt sehr viel gesungen, getanzt und getrunken. In Mainz haben wir einen Raum angemietet, in der die Party weiterging. Am Mittwoch fliegt ein Großteil des Teams nach Kroatien. Die Koffer sind bereits gepackt. (lacht)

DFB.de: Wie stolz sind Sie, dass neben den Männern nun auch die Frauen des 1. FSV Mainz 05 in der höchsten Spielklasse vertreten sind?

Bouziane: Wir haben Geschichte geschrieben. Durch den Aufstieg erfährt der Frauenfußball in unserer Stadt eine noch größere Aufmerksamkeit. Wir sind keine Vollprofis, die meisten Spielerinnen sind berufstätig. Ich bin unglaublich stolz, dass wir unter diesen Umständen den Durchmarsch geschafft haben.