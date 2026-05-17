Google Pixel Frauen-Bundesliga

Bilder des 26. Spieltags: Frankfurt holt sich den letzten Europa-Platz

17.05.2026
4:2 gegen Union Berlin: Freigangs Doppelpack ebnet Frankfurts Heimsieg nach Europa Foto: DFB/dpa Picture-Alliance

Am 26. und letzten Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga hat sich Eintracht Frankfurt die Teilnahme am internationalen Wettbewerb gesichert. Vor eigenem Publikum drehten die Hessinnen ein 0:2 in ein 4:2 gegen den 1. FC Union Berlin und behaupteten somit den dritten Platz. Alexandra Popp verabschiedete sich - zumindest vorläufig - mit einem Doppelpack beim 3:1-Heimsieg des VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Nürnberg einen Doppelpack aus der Google Pixel Frauen-Bundesliga.

Zudem steht die SGS Essen nach dem 1:1 gegen den SC Freiburg als zweiter Absteiger fest. Der Hamburger SV feiert dagegen trotz des 0:1 gegen Meister FC Bayern München den Klassenerhalt. Die Münchnerinnen gehen dadurch ohne Liganiederlage aus der Saison. DFB.de hat die Bilder zum letzten Spieltag.

  • Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • SGS Essen - SC Freiburg Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • SGS Essen - SC Freiburg Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • SGS Essen - SC Freiburg Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Hamburger SV - FC Bayern München Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Hamburger SV - FC Bayern München Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Hamburger SV - FC Bayern München Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Bayer Leverkusen - Werder Bremen Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Bayer Leverkusen - Werder Bremen Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Bayer Leverkusen - Werder Bremen Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • TSG Hoffenheim - RB Leipzig Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • TSG Hoffenheim - RB Leipzig Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • TSG Hoffenheim - RB Leipzig Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Carl Zeiss Jena - 1. FC Köln Foto: imago
  • Carl Zeiss Jena - 1. FC Köln Foto: imago
  • Carl Zeiss Jena - 1. FC Köln Foto: imago

Kategorien: Google Pixel Frauen-Bundesliga

Autor: mspw

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