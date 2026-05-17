Google Pixel Frauen-Bundesliga
Bilder des 26. Spieltags: Frankfurt holt sich den letzten Europa-Platz
Am 26. und letzten Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga hat sich Eintracht Frankfurt die Teilnahme am internationalen Wettbewerb gesichert. Vor eigenem Publikum drehten die Hessinnen ein 0:2 in ein 4:2 gegen den 1. FC Union Berlin und behaupteten somit den dritten Platz. Alexandra Popp verabschiedete sich - zumindest vorläufig - mit einem Doppelpack beim 3:1-Heimsieg des VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Nürnberg einen Doppelpack aus der Google Pixel Frauen-Bundesliga.
Zudem steht die SGS Essen nach dem 1:1 gegen den SC Freiburg als zweiter Absteiger fest. Der Hamburger SV feiert dagegen trotz des 0:1 gegen Meister FC Bayern München den Klassenerhalt. Die Münchnerinnen gehen dadurch ohne Liganiederlage aus der Saison. DFB.de hat die Bilder zum letzten Spieltag.
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Autor: mspw
Remis reicht SGS Essen nicht - HSV bleibt drin
Die SGS Essen muss die Google Pixel Frauen-Bundesliga nach 22 Jahren verlassen. Nach dem 1:1 (0:0) am 26. und letzten Spieltag gegen den SC Freiburg steht das Team von Trainerin Heleen Jaques als zweiter Absteiger neben dem FC Carl Zeiss Jena fest.
4:2 nach 0:2: Eintracht Frankfurt spielt erneut international
Eintracht Frankfurt beendet die Saison zum fünften Mal in Folge auf dem dritten Tabellenplatz. Das Team von Trainer Niko Arnautis behauptete am 26. und letzten Spieltag durch einen 4:2 (2:2)-Heimsieg gegen den 1. FC Union Berlin ihre Position.
VfL Wolfsburg: Abschied von Alex Popp mit Doppelpack
Nach 14 Spielzeiten beim VfL Wolfsburg verabschiedete sich Alexandra Popp mit einem Doppelpack von ihrem langjährigen Verein. Zum 3:1 (2:0)-Heimsieg am 26. Spieltag gegen den 1. FC Nürnberg steuerte die Angreiferin einen Doppelpack bei.