Bilder des 26. Spieltags: Frankfurt holt sich den letzten Europa-Platz

Am 26. und letzten Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga hat sich Eintracht Frankfurt die Teilnahme am internationalen Wettbewerb gesichert. Vor eigenem Publikum drehten die Hessinnen ein 0:2 in ein 4:2 gegen den 1. FC Union Berlin und behaupteten somit den dritten Platz. Alexandra Popp verabschiedete sich - zumindest vorläufig - mit einem Doppelpack beim 3:1-Heimsieg des VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Nürnberg einen Doppelpack aus der Google Pixel Frauen-Bundesliga.

Zudem steht die SGS Essen nach dem 1:1 gegen den SC Freiburg als zweiter Absteiger fest. Der Hamburger SV feiert dagegen trotz des 0:1 gegen Meister FC Bayern München den Klassenerhalt. Die Münchnerinnen gehen dadurch ohne Liganiederlage aus der Saison. DFB.de hat die Bilder zum letzten Spieltag.