Die Ehrungsdelegation für die Übergabe der Meisterschale in der 2.Frauen-Bundesliga steht fest: Angelika Fioranelli-Petersohn, Mitglied im Ausschuss Frauen- und Mädchenfußball, und Maren Meinert, Assistenztrainerin der Frauen-Nationalmannschaft, werden am Sonntag die Meisterinnen des VfB Stuttgart auszeichnen. Der VfB hatte sich bereits am vergangenen 25. Spieltag durch ein 4:1 über den VfL Wolfsburg II die Meisterschaft gesichert. Am letzten Spieltag tritt Stuttgart nun auswärts beim Tabellendritten SC Sand an. Im Rahmen dieser Begegnung am Sonntag (ab 14 Uhr, live auf LEAGUES) erfolgt nach Spielende die offizielle Übergabe der Meisterschale.

Zu den Ehrengästen zählen einige Vertreter*innen des VfB Stuttgart. Neben dem Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle werden auch Sportvorstand Fabian Wohlgemuth sowie Aufsichtsrätin Bernadette Martini anwesend sein. Auch VfB-Präsident Dietmar Allgaier, Präsidiumsmitglied Stefan Jung und Vereinsbeirat Christian Döring werden vor Ort dabei sein.

Mit dem Titelgewinn steigt der VfB Stuttgart erstmals in die Google Pixel Frauen-Bundesliga auf. Wer die Stuttgarterinnen in der kommenden Saison in die höchste Spielklasse begleitet, entscheidet sich am Sonntag zwischen den beiden punktgleichen Verfolgerinnen SC Sand und 1. FSV Mainz 05.