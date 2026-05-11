Fabienne Dongus nach VfB-Meisterstück: "Riesige Erleichterung"

Exakt 223 Partien hat Fabienne Dongus für den VfL Sindelfingen und die TSG Hoffenheim bereits in der Google Pixel Frauen-Bundesliga absolviert. In der kommenden Saison dürften einige Einsätze für den VfB Stuttgart hinzukommen. Am Vortag ihres 32. Geburtstages machte die frühere Nationalspielerin mit den Schwäbinnen den Gewinn der Meisterschaft in der 2. Frauen-Bundesliga perfekt. Im DFB.de-Interview spricht Vizekapitänin Fabienne Dongus, deren Zwillingsschwester Tamar ebenfalls zum VfB-Kader gehört, mit Mitarbeiter Ralf Debat über die Gründe für die Stuttgarter Erfolgssaison und ihre Vorfreude auf die nächste Saison.

DFB.de: Der VfB Stuttgart steht nach dem 4:1 gegen den VfL Wolfsburg II als Meister der 2. Frauen-Bundesliga und als sportlicher Aufsteiger in die Google Pixel Frauen-Bundesliga fest. Wie hört sich das für Sie an, Frau Dongus?

Fabienne Dongus: Es ist eine riesige Erleichterung für uns alle. Die Saison war hart, aber jetzt haben wir unser großes Ziel erreicht. Es war ein perfekter Fußballtag.

DFB.de: Wurde groß gefeiert?

Dongus: Das Trainerteam hat uns für Montag frei gegeben. Natürlich ist es nach einem so großen Erfolg erlaubt, ein wenig zu feiern. Es passte auch ganz gut, dass das Stuttgarter Frühlingsfest auf dem Wasen am Sonntag noch geöffnet hatte. (lacht) Richtig feiern werden wir aber erst nach dem abschließenden Ligaspiel in Sand. Danach geht es zur Abschlussfahrt nach Mallorca.

DFB.de: Sie haben die höchste Spielklasse im zurückliegenden Sommer nach vielen Jahren bei der TSG Hoffenheim verlassen, um sich dem VfB Stuttgart anzuschließen. Ist der Plan voll aufgegangen?

Dongus: Das kann man so sagen. Es war für mich eine sehr reizvolle Aufgabe, beim VfB etwas mit zu entwickeln. Ich wusste, dass es kein Spaziergang wird. Aber mir war auch klar, dass der Verein mit seinen Investitionen in den Frauenfußball auf dem richtigen Weg ist und alles tut, um weiter voranzukommen.

DFB.de: War Ihnen also schon bei Ihrer Ankunft im Team spürbar, dass der dritte Aufstieg in Serie möglich ist?

Dongus: Direkt am ersten Trainingstag haben wir über unsere Zielsetzung gesprochen. Durch die Bank hat jede Spielerin sofort den Aufstieg genannt. Maxi Rall hat sogar direkt gesagt, sie will auf jeden Fall auch Meisterin werden. Umso schöner, dass es geklappt hat.

DFB.de: Wann war Ihnen tatsächlich klar, dass es gelingen kann?

Dongus: Eigentlich erst, als Nici Billa gegen Wolfsburg kurz vor der Pause das 3:1 erzielt hat. (lacht) Auch wenn es sich wie eine Phrase anhört, war es zuvor wirklich so, dass wir immer nur von Spiel zu Spiel gedacht und uns konzentriert haben. Damit sind wir gut gefahren, das war ein Schlüssel für unseren Erfolg.

DFB.de: Was waren Ihre Höhepunkte der Saison?

Dongus: Auf Platz eins steht ganz klar der Abpfiff gegen Wolfsburg, als der Aufstieg und die Meisterschaft Gewissheit waren. Dahinter würde ich die beiden Partien gegen Mainz 05 einordnen. Im Hinspiel waren wir in der ersten Halbzeit grottenschlecht, haben dann aber nach einem 0:4-Rückstand noch 5:4 gewonnen. So etwas hatte ich noch nie erlebt. Zum Rückspiel kamen dann mehr als 31.000 Fans in die MHP Arena. Wir haben zwar durch die 2:4-Niederlage einen herben Rückschlag im Aufstiegsrennen kassiert, in den folgenden Partien aber die richtige Reaktion gezeigt.

DFB.de: Der VfB belegt schon seit dem 6. Spieltag immer einen der beiden Aufstiegsplätze. Was zeichnet das Team vor allem aus?

Dongus: Wir haben viele junge, aber auch eine ganze Reihe erfahrener Spielerinnen im Kader. Das hat sich im Laufe der Saison vor allem in den schwierigen Situationen ausgezahlt. Wir sind insgesamt eine coole Gruppe, haben viele witzige Charaktere in der Mannschaft und gemeinsam Spaß am Fußball. Wir sind bei allen Erfolgen auch immer auf dem Boden geblieben.

DFB.de: Ende März trat Nico Schneck als Trainer die Nachfolge von Heiko Gerber an. Wie hat er die Mannschaft endgültig auf Aufstiegskurs gebracht?

Dongus: Zunächst einmal möchte ich sagen, dass selbstverständlich auch Heiko Gerber einen großen Anteil an diesem Erfolg hat. Er ist mit dem Team zweimal aufgestiegen und hat uns an die Spitze der Liga geführt. Dennoch ist nach dem 2:4 gegen Mainz und dem Trainerwechsel noch einmal eine Aufbruchstimmung entstanden. Besonders wichtig war, dass es gelungen ist, die Defensive zu stabilisieren. Bis zum Wolfsburg-Spiel waren wir viermal nacheinander ohne Gegentor geblieben. Die Qualität, um in jeder Partie Tore zu erzielen, haben wir ohnehin.

DFB.de: Worauf freuen Sie sich in der Google Pixel Frauen-Bundesliga besonders?

Dongus: Ich freue mich sehr darauf, fast an jedem Spieltag viele alte Bekannte wiederzusehen und regelmäßig in größeren Stadien zu spielen. Die beiden Partien gegen meinen langjährigen Verein TSG Hoffenheim werden natürlich einen besonderen Stellenwert einnehmen. Grundsätzlich darf sich aber auch die Liga auf uns freuen. Der VfB ist ein cooler Verein, der für die Frauen-Bundesliga mit Sicherheit eine Bereicherung sein wird.