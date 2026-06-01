2. Frauen-Bundesliga
Aufstiegsspiele zur 2. Frauen-Bundesliga zeitgenau angesetzt
Die Aufstiegsspiele zur 2. Frauen-Bundesliga sind vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) zeitgenau angesetzt worden. Demnach trifft der 1. FC Saarbrücken (Meister Regionalliga Südwest) am Samstag, 13. Juni (ab 13 Uhr), im Ludwigsparkstadion auf Hertha BSC (Meister Regionalliga Nordost). Das Rückspiel findet im Stadion auf dem Wurfplatz in Berlin am Sonntag, 21. Juni (ab 14 Uhr), statt.
Der zweite Aufsteiger wird in der Partie des 1. FC Köln II (Meister Regionalliga West) gegen Holstein Kiel (Meister Regionalliga Nord) ermittelt. Das Hinspiel findet am Sonntag, 14. Juni (ab 12 Uhr), auf dem Kunstrasenplatz am Geißbockheim statt. Das Rückspiel wird am Samstag, 20. Juni (ab 12 Uhr), im Stadion Waldwiese in Kiel ausgetragen. Alle Partien werden live auf DFB.TV und bei LEAGUES, dem Streamingpartner der 2. Frauen-Bundesliga, ausgestrahlt.
Insgesamt steigen drei Teams in die 2. Frauen-Bundesliga auf: Die TSG Hoffenheim II hat sich als Meister der Regionalliga Süd direkt qualifiziert. Die weiteren vier Regionalligen spielen in Aufstiegsspielen die beiden weiteren Aufsteiger aus.
Kategorien: 2. Frauen-Bundesliga
Autor: as
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