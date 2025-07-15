2. Frauen-Bundesliga: DFB legt Spielplan 2025/2026 fest

Der Deutscher Fußball-Bund (DFB) hat wenige Tage nach der Google Pixel Frauen-Bundesliga nun auch den Spielplan für die 2. Frauen-Bundesliga der Saison 2025/2026 veröffentlicht. Los geht's am Wochenende des 23./24. August 2025 mit den ersten Auftritten der Ligadebütanten VfR Schwarz-Weiß Warbeyen und VfB Stuttgart. Die Stuttgarterinnen starten mit einem Heimspiel gegen Bayern München II, Warbeyen mit dem Westduell beim VfL Bochum. Für Absteiger 1. FFC Turbine Potsdam beginnt die Spielzeit zuhause gegen den FC Ingolstadt. Wie in der höchsten Spielklasse der Frauen wird es auch in der 2. Frauen-Bundesliga 26 Spieltage geben.

Ein attraktives Duell zweier ehemaliger Bundesligisten gibt es am vierten Spieltag (14. September) zwischen dem SC Sand und Turbine Potsdam, am siebten Spieltag (12. Oktober) gastiert der VfB Stuttgart beim 1. FSV Mainz 05 und Sand misst sich am neunten Spieltag (2. November) mit Meppen. Zum Nachbarschaftsduell zwischen Aufsteiger FC Viktoria 1889 Berlin und Turbine Potsdam kommt es am 13. und damit vorletzten Spieltag vor der Winterpause am 14. Dezember.

Nach dem 14. Spieltag (21. Dezember) geht es in die knapp sechswöchige Unterbrechung, die am 1. Februar 2026 endet. Der 26. und letzte Spieltag findet am 17. Mai 2026 statt. Alle sieben Partien steigen dann wie gewohnt zeitgleich um 14 Uhr.