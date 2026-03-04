Die Frauen des VfB Stuttgart haben bereits knapp drei Wochen vor ihrem Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 am 21. März (ab 14 Uhr) einen neuen Zuschauerrekord aufgestellt und die bisherige Bestmarke in der 2. Frauen-Bundesliga übertroffen. Für das Highlightspiel in der MHP Arena wurden schon mehr als 20.150 Tickets abgesetzt.

"Der Zuspruch zu unserem Highlightspiel ist einfach sensationell", so der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle. "Bis zum Anpfiff sind es noch fast drei Wochen, und schon jetzt steht der neue Rekord. Gemeinsam wollen wir jetzt im Endspurt noch einen draufsetzen. Ich kann allen nur zurufen: Lasst uns zusammen als VfB-Familie ein großes Fußballfest in der MHP Arena feiern.“ Hier gibt's Tickets im Onlineshop des VfB Stuttgart.

Die bisherige Bestmarke von 20.132 Zuschauern hatte Aufsteiger 1. FC Union Berlin am letzten Spieltag der vergangenen Spielzeit gegen den FSV Gütersloh (6:0) erzielt.