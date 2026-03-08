2. Frauen-Bundesliga
Mönchengladbach klettert auf Nichtabstiegsplatz
Borussia Mönchengladbach ist ein wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Frauen-Bundesliga gelungen. Durch das 3:1 (2:0) beim direkten Konkurrenten 1. FFC Turbine Potsdam verbesserte sich das Team von Trainer Jonas Spengler, der wenige Tage vor der Partie seinen Vertrag bis 2029 verlängert hatte, auf einen Nichtabstiegsplatz.
Kristina Bartsch (13.) und Lili Jones-Baidoe (21.) legten für die Borussia den Grundstein für die ersten Zähler nach zuvor sieben Niederlagen am Stück. Annika Wohner (81.) ließ den 1. FFC Turbine noch einmal auf etwas Zählbares hoffen. Kurz vor Schluss setzte aber Alina Abdii (90.+3) für die Mönchengladbacherinnen, die nun nach Punkten mit Potsdam gleichgezogen haben, den Schlusspunkt. Der Vorsprung auf die Gefahrenzone beträgt für beide Teams einen Zähler.
Kategorien: 2. Frauen-Bundesliga
Autor: mspw
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