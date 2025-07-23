2. Frauen-Bundesliga: Eröffnungsspiel zwischen Mainz und Sand

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die neue Saison der 2. Frauen-Bundesliga zeitgenau angesetzt. Eröffnet wird die Spielzeit am Samstag, 23. August, ab 17.30 Uhr mit dem Duell zwischen dem Aufsteiger 1. FSV Mainz 05 und dem SC Sand.

Am Sonntag um 14 Uhr trifft der Bundesliga-Absteiger 1. FFC Turbine Potsdam auf den FC Ingolstadt. Gleichzeitig werden die Partien der übrigen Aufsteiger angepfiffen. Der VfB Stuttgart trifft auf den FC Bayern München II. Der VfR Schwarz-Weiß Warbeyen gibt beim VfL Bochum sein Zweitligadebüt. Außerdem empfängt der VfL Wolfsburg II den SV Meppen und Viktoria Berlin trifft auf die SG Andernach.

Die Regelspieltage der 2. Frauen-Bundesliga sind sonntags um 11 und 14 Uhr. Der letzte Spieltag vor der Winterpause ist für den 21. Dezember 2025 angesetzt. Weiter geht es im neuen Jahr am 1. Februar 2025. Beendet wird die Saison mit dem letzten Spieltag am 17. Mai 2026 (ab 14 Uhr).