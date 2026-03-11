Halbfinals stehen fest: FC Bayern gegen Essen und Jena gegen Wolfsburg

Bundesligisten unter sich: Titelverteidiger FC Bayern München trifft in einem Heimspiel auf die SGS Essen und der FC Carl Zeiss Jena empfängt Rekordpokalsieger VfL Wolfsburg. Das ergab die Auslosung für das Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen im Anschluss an die Viertelfinalpartien. Als "Losfee" fungierte die frühere Schweizer Nationalspielerin Rachel Rinast, Ziehungsleiterin war DFB-Sportdirektorin Nia Künzer.

Die Halbfinalpartien werden zwischen dem 4. und 6. April ausgetragen. Das Endspiel steigt an Christi Himmelfahrt, 14. Mai 2026, im Kölner RheinEnergieSTADION.