DFB-Pokal der Frauen
Halbfinals stehen fest: FC Bayern gegen Essen und Jena gegen Wolfsburg
Bundesligisten unter sich: Titelverteidiger FC Bayern München trifft in einem Heimspiel auf die SGS Essen und der FC Carl Zeiss Jena empfängt Rekordpokalsieger VfL Wolfsburg. Das ergab die Auslosung für das Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen im Anschluss an die Viertelfinalpartien. Als "Losfee" fungierte die frühere Schweizer Nationalspielerin Rachel Rinast, Ziehungsleiterin war DFB-Sportdirektorin Nia Künzer.
Die Halbfinalpartien werden zwischen dem 4. und 6. April ausgetragen. Das Endspiel steigt an Christi Himmelfahrt, 14. Mai 2026, im Kölner RheinEnergieSTADION.
Kategorien: DFB-Pokal der Frauen
Autor: dfb
Pokalhalbfinale zeitgenau angesetzt
Der DFB-Pokal der Frauen steuert auf sein großes Finale in Köln zu: Nur vier Teams sind noch im Wettbewerb, der DFB hat nun die Halbfinalduelle Jena gegen Wolfsburg und FC Bayern gegen Essen terminiert.
SGS-Siegtorschützin Touon: "Unglaublich wichtig für die Moral"
Mit dem 1:0 gegen Werder Bremen ist die SGS Essen ins Pokalhalbfinale eingezogen. Siegtorschützin Ella Touon spricht mit DFB.de über den Pokaltraum und den Abstiegskampf in der Google Pixel Frauen-Bundesliga.
Titelverteidiger Bayern München steht im Pokalhalbfinale
Der FC Bayern München hat das Ticket für das Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen gelöst. Der Titelverteidiger besiegte den Hamburger SV 3:0 (1:0). Zudem setzte sich die SGS Essen mit 1:0 gegen Werder Bremen durch, Jena gewann gegen den SC Sand 4:1.