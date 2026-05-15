2,12 Millionen Fans sehen DFB-Pokalfinale der Frauen

Das DFB-Pokalfinale der Frauen hat 2026 erneut eine hohe Aufmerksamkeit fußballbegeisterter Fans erregt. 2,12 Millionen Zuschauer*innen verfolgten den 4:0 (1:0)-Erfolg des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg im Kölner Rhein-Energie-Stadion in der Free-TV-Übertagung.

Damit erreichte das Spiel am gestrigen Feiertag einen Marktanteil von 18,6% und übertraf dabei sogar die Reichweite des Vorjahresfinals zwischen dem FC Bayern München und dem SV Werder Bremen (1,31 Millionen Zuschauer*innen/15,3% Marktanteil). Die Pay-TV Zahlen sind zudem noch nicht verfügbar. Live dabei im Stadion waren 46.064 Zuschauer*innen.