DFB-Pokal der Frauen
Pokalhalbfinale zeitgenau angesetzt
Der DFB-Pokal der Frauen steuert auf sein großes Finale in Köln zu: Nur vier Teams sind noch im Wettbewerb, ein weiterer Sieg trennt sie vom Endspiel. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat nun die beiden Halbfinalduelle nun terminiert, die beide bei Sky live übertragen werden.
Den Auftakt machen der FC Carl Zeiss Jena und VfL Wolfsburg am Ostersonntag, 5. April (ab 16.15 Uhr). Die Partie wird neben Sky zusätzlich auch live in der ARD im Free-TV gezeigt. Das Duell zwischen Titelverteidiger FC Bayern München und der SGS Essen wird am Ostermontag, 6. April (ab 15.30 Uhr), ausgetragen.
Das DFB-Pokalfinale der Frauen findet wie gewohnt im RheinEnergieStadion in Köln statt, in diesem Jahr am 14. Mai (ab 16 Uhr). Eintrittskarten sind bereits im DFB-Ticketportal erhältlich.
Kategorien: DFB-Pokal der Frauen
Autor: ag
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